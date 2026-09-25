Phường Chánh Hưng ra mắt Robot AI phục vụ người dân

Robot - Đại sứ số Chánh Hưng đã có màn ra mắt bằng vũ điệu tươi vui, bước xuống các bậc thang và chào, bắt tay người tham dự tại chương trình ra mắt các nền tảng số phục vụ người dân.

Chiều 25-9, UBND phường Chánh Hưng (TPHCM) tổ chức ra mắt 3 nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và thông tin các hoạt động của địa phương.

Nghi thức ra mắt các nền tảng số của phường Chánh Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cụ thể, đó là các nền tảng: “Dashboard điều hành, quản lý của Đảng ủy” để hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi tình hình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; “Khu phố số” nhằm đưa chuyển đổi số đến gần người dân, trực tiếp tại 48 khu phố; “Mặt trận số” là phương thức để MTTQ và các đoàn thể kết nối, tuyên truyền, vận động, nắm bắt ý kiến người dân và phát huy sự tham gia của người dân trên môi trường số.

Robot giới thiệu tính năng các nền tảng số của phường Chánh Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Điểm nhấn của lễ ra mắt là tiết mục kích hoạt Robot - Đại sứ số Chánh Hưng. Đây là Robot AI được cài đặt các ứng dụng có tính năng hỗ trợ, phục vụ công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Robot - Đại sứ số Chánh Hưng chào, bắt tay đại biểu tham dự. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại chương trình, Robot đã thực hiện các động tác chào, bắt tay, đi lên xuống bậc thang, nhảy múa và giới thiệu tính năng các nền tảng số của phường Chánh Hưng.

Đại biểu tham dự thích thú "giao lưu" với Robot - Đại sứ số. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết, với 3 nền tảng số có chức năng khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, hình thành công dân số và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

THÁI PHƯƠNG