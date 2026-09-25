Sức sống cơ sở

Phường Chánh Hưng ra mắt Robot AI phục vụ người dân

SGGPO

Robot - Đại sứ số Chánh Hưng đã có màn ra mắt bằng vũ điệu tươi vui, bước xuống các bậc thang và chào, bắt tay người tham dự tại chương trình ra mắt các nền tảng số phục vụ người dân.

Chiều 25-9, UBND phường Chánh Hưng (TPHCM) tổ chức ra mắt 3 nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và thông tin các hoạt động của địa phương.

3.jpg
Nghi thức ra mắt các nền tảng số của phường Chánh Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cụ thể, đó là các nền tảng: “Dashboard điều hành, quản lý của Đảng ủy” để hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi tình hình và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số; “Khu phố số” nhằm đưa chuyển đổi số đến gần người dân, trực tiếp tại 48 khu phố; “Mặt trận số” là phương thức để MTTQ và các đoàn thể kết nối, tuyên truyền, vận động, nắm bắt ý kiến người dân và phát huy sự tham gia của người dân trên môi trường số.

4.jpg
Robot giới thiệu tính năng các nền tảng số của phường Chánh Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Điểm nhấn của lễ ra mắt là tiết mục kích hoạt Robot - Đại sứ số Chánh Hưng. Đây là Robot AI được cài đặt các ứng dụng có tính năng hỗ trợ, phục vụ công tác chuyển đổi số tại địa phương.

2.jpg
Robot - Đại sứ số Chánh Hưng chào, bắt tay đại biểu tham dự. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại chương trình, Robot đã thực hiện các động tác chào, bắt tay, đi lên xuống bậc thang, nhảy múa và giới thiệu tính năng các nền tảng số của phường Chánh Hưng.

1.jpg
Đại biểu tham dự thích thú "giao lưu" với Robot - Đại sứ số. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết, với 3 nền tảng số có chức năng khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số, hình thành công dân số và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Chánh Hưng Dashboard Khu phố Năm 2026 Robot đại sứ số bắt tay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn