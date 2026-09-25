Lắng nghe người cao tuổi nói, kết nối các thế hệ

Ngày 25-9, UBND xã Ngãi Giao tổ chức chương trình “Lắng nghe người cao tuổi nói”, kết hợp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

UBND xã Ngãi Giao trao bằng chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi

Chương trình là dịp để người cao tuổi chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm và những mong muốn từ cuộc sống. Qua đó giúp các thế hệ thêm thấu hiểu và trân trọng những đóng góp của người cao tuổi.

Các cụ cao niên xã Ngãi Giao tham dự chương trình "Lắng nghe người cao tuổi nói"

Tại chương trình, thạc sĩ Hà Trung Thành, cựu giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM chia sẻ về vai trò của người cao tuổi trong kết nối văn hóa gia đình và cộng đồng. Sứ mệnh cao cả của người cao tuổi không chỉ gìn giữ nếp nhà, mà còn là cầu nối truyền lại những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ.

Một tiết mục giao lưu văn nghệ của người cao tuổi tại chương trình

Không khí chương trình trở nên cởi mở khi các cụ chia sẻ những câu chuyện về sức khỏe, cuộc sống gia đình, chăm sóc con cháu và những khác biệt trong cách nghĩ, cách sống giữa các thế hệ. Từ những chuyện đời thường, các cụ cùng trao đổi cách giữ gìn nếp nhà, vun đắp tình cảm gia đình và gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã Ngãi Giao chúc thọ người cao tuổi

Dịp này, UBND xã Ngãi Giao trao bằng chúc thọ, mừng thọ cho 36 cụ tròn 70, 75, 80, 85 tuổi và tặng quà cho các cụ tham dự chương trình.

NHƯ ANH