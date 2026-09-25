Sức sống cơ sở

Xã Bình Chánh yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm vỉa hè

Ngày 25-9, Đảng ủy xã Bình Chánh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Xã Bình Chánh yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết không lấn chiếm vỉa hè

Tại hội nghị, đại diện các ban ngành của xã tập trung thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trong đó có vấn đề quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Bình Chánh cùng các đơn vị chức năng tổ chức 648 lượt kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị; lập 794 biên bản, xử phạt tổng cộng hơn 443 triệu đồng lỗi dừng xe nơi có biển cấm, đỗ xe không đúng quy định; xử phạt 11 trường hợp vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa với số tiền 27,5 triệu đồng.

Để ngăn chăn tình trạng tái diễn, ông Trương Thái Ngọc, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh đề nghị Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Bình Chánh, bên cạnh kiểm tra nhắc nhở thì cũng phải vận động gần 500 hộ kinh doanh dọc tuyến đường: Nguyễn Văn Linh, Trịnh Như Khuê, Lê Khả Phiêu, đường 18B, An Phú Tây – Hưng Long ký cam kết không được buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Thời gian tới, xã Bình Chánh sẽ tiếp tục tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, nhất là tại các “điểm đen” về trật tự đô thị tại khu vực chợ Bình Chánh và các tuyến đường: Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, An Phú Tây – Hưng Long, Khu dân cư 47ha...

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KIÊN CƯỜNG

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