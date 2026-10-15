Phương Mỹ Chi kết hợp DTAP ra mắt MV “Gạo của ta”

Ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp nhóm DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh ra mắt MV "Gạo của ta", tôn vinh hạt gạo Việt Nam và những giá trị bình dị góp phần nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ.

Phương Mỹ Chi trình làng MV “Gạo của ta” tối 14-10

Gắn bó với đời sống người Việt, hạt gạo không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu mà còn hiện diện trong ký ức tuổi thơ, bữa cơm gia đình và hành trình trưởng thành của mỗi người. Từ những cánh đồng quê hương, công sức của người nông dân đến những giá trị được gìn giữ qua năm tháng, MV kể câu chuyện về những ước mơ được nuôi dưỡng từ điều bình dị.

Trong MV, hành trình của Phương Mỹ Chi được tái hiện từ tuổi thơ gắn với cánh đồng, những câu hò, điệu lý thân thuộc đến khi trưởng thành, theo đuổi con đường nghệ thuật. Tình yêu âm nhạc dân gian được vun đắp qua năm tháng, giúp nữ ca sĩ từng bước tạo dấu ấn qua các dự án âm nhạc, sân khấu lớn và hướng đến khát vọng đưa bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Hình ảnh trong MV

Phần âm nhạc do DTAP chấp bút gợi nhắc những câu chuyện gắn với hạt gạo Việt Nam, từ truyền thuyết Thánh Gióng đến hình ảnh các thế hệ thanh niên góp phần viết nên những trang sử dân tộc. Qua đó, hạt gạo được khắc họa không chỉ là nguồn lương thực mà còn là biểu tượng của sức sống, tinh thần bền bỉ, nuôi dưỡng con người Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

TIỂU TÂN