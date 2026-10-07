Phường Phước Thắng hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

Chiều 7-10, Sở Y tế TPHCM cho biết, phường Phước Thắng đã ghi nhận 43.909 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc hoặc xác nhận đã khám (đạt 100,01% so với quy mô dân số 43.904 người).

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương thăm khám cho người dân phường Phước Thắng

Theo Sở Y tế TPHCM, để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân tại phường Phước Thắng được tổ chức với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Chính quyền địa phương huy động mặt trận, các đoàn thể, lực lượng công an và khu phố cùng phối hợp; kết nối các cơ sở y tế ngoài công lập để bổ sung nguồn lực phục vụ người dân.

Phường Phước Thắng đã tổ chức khám tại các khu dân cư, đưa dịch vụ đến gần nơi người dân sinh sống. Trưởng khu phố, các đoàn thể và người dân cùng vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người đến khám. Đối với người cao tuổi, người khó đi lại, sự quan tâm được thể hiện bằng những việc cụ thể: đưa đón, dìu đỡ người dân cao tuổi đến điểm khám. Những hành động ấy giúp tháo gỡ trở ngại trong tiếp cận dịch vụ, để người cần chăm sóc có thể tham gia chương trình.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế TPHCM, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe không phải là điểm kết thúc. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển kết quả khám thành hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục: cập nhật đầy đủ hồ sơ sức khỏe điện tử; phân nhóm và theo dõi người có yếu tố nguy cơ; quản lý người mắc bệnh mạn tính; tư vấn, can thiệp sớm và kết nối điều trị khi cần thiết.

THÀNH SƠN