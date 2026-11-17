Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo hôm nay 17-11 là ngày nắng ấm cuối cùng ở Bắc bộ trước khi không khí lạnh ảnh hưởng.

Theo dự báo Hà Nội tiếp tục nắng ấm đến nắng nóng ngày 17-11 trước khi rét trở lại. Ảnh: PHÚC HẬU

Chuyên gia khí tượng nhận định, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Bắc bộ phổ biến 30-34 độ C, thời tiết có cảm giác oi nóng.

Ngày mai 18-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Mưa dông gia tăng trên diện rộng ở Bắc bộ, sau đó lan xuống Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều đến chiều tối, một số nơi có mưa to. Từ chiều đến tối mai, người dân có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết khi nhiệt độ giảm so với hôm nay. Từ đêm 18-11, Bắc bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết tại Trung bộ và Nam bộ hôm nay cũng duy trì trạng thái nắng. Nhiệt độ phổ biến 29-34 độ C. Riêng Nam bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, một số nơi ở TPHCM và TP Đồng Nai có thể lên tới 35 độ C. Nền nhiệt cao vào ban ngày, ban đêm nhiệt độ còn khoảng 23-24 độ C.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, thời tiết nắng nhiều sẽ duy trì ở Nam bộ và Lâm Đồng trong 3 ngày từ 17 đến 19-11. Mặc dù không khí lạnh không trực tiếp xuống Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, song gió Đông Bắc vẫn có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết của khu vực. Khoảng chiều tối và đêm 19, 20, 21, mưa dông rải rác có thể xuất hiện ở phía Đông cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Tại Trung bộ, mưa dông sẽ mở rộng dần từ Bắc vào Nam theo diễn biến của không khí lạnh. Đêm 18 đến ngày 19-11, mưa dông có thể lan xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế. Từ đêm 19 đến ngày 20-11, mưa tiếp tục mở rộng đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thậm chí có thể xuống đến Khánh Hòa.

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PHÚC VĂN