Công tác dân vận ở TPHCM đang góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Bằng sự kiên trì, gần dân và lắng nghe những điều người dân còn trăn trở, nhiều tập thể, cá nhân đã tạo được sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần chung tay xây dựng thành phố.

Làm cho dân thuận lòng với từng công trình

Gặp chúng tôi vào một ngày đầu tuần, ông Nguyễn Đinh Duy Tiến, chuyên viên Phòng Hạ tầng, UBND phường Bình Tân, ôm trên tay tập hồ sơ dày liên quan đến dự án đường số 6, Khu dân cư Vĩnh Lộc.

Hẻm 88 Cô Giang (phường Cầu Kiệu) sạch đẹp, khang trang sau khi được nâng cấp. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong số những hộ dân có đất thu hồi, có hộ vẫn chưa đồng ý về giá bồi thường. Những lá đơn kiến nghị vẫn đang được xem xét, giải quyết. “Người dân khiếu nại là vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Phải dành thời gian để họ nói hết những điều còn băn khoăn”, ông Tiến chia sẻ.

Nhắc lại những lần vận động người dân bàn giao mặt bằng, ông Tiến nhớ nhất trường hợp một hộ dân trên đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc. Suốt nhiều tháng, ông tìm cách thuyết phục hộ dân này, bởi việc chưa bàn giao mặt bằng khiến một đoạn đường dù đã được đầu tư vẫn dang dở. Trước đó, nhiều cán bộ đã đến vận động nhưng gia đình chưa đồng thuận do còn vướng mắc về bồi thường và giấy tờ đất.

Ông Tiến cùng cán bộ khu phố, Mặt trận đến tận nhà tìm hiểu, lần lượt gặp gỡ từng thành viên để lắng nghe tâm tư, giải đáp những băn khoăn của gia đình. Có những hôm đã hết giờ hành chính, ông vẫn ghé nhà thăm hỏi, trò chuyện.

Ông còn vận động những hộ từng hiến đất làm đường cùng đến chia sẻ, thuyết phục gia đình. Sau nhiều tháng kiên trì, đến tháng 6-2026, hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng. Tuyến đường được hoàn thiện.

Sự kiên trì trong vận động giúp ông Tiến thuyết phục người dân bàn giao 19 nền đất tại Khu dân cư Vĩnh Lộc. Ông cũng vận động thành công một hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao 33m² đất để thực hiện công trình tiêu thoát nước, cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Được hỏi về bí quyết giúp một cán bộ kỹ thuật làm tốt công tác dân vận, ông Tiến cho rằng, đó là kiên trì gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và giải đáp thấu đáo từng vướng mắc.

Bất cứ khi nào người dân gọi điện hỏi về chính sách, ông đều có mặt để giải thích rõ ràng. Ông cũng đặt mình vào vị trí người phải bàn giao đất để hiểu những thiệt thòi, lo lắng của họ. Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, ông vẫn thường xuyên trở lại thăm hỏi người dân.

Vun đắp niềm tin

Ở khu phố 19, phường Cầu Kiệu, sự kiên trì của cán bộ cơ sở cùng tinh thần chung sức của người dân đã làm nên diện mạo mới cho những con hẻm từng chật hẹp, xuống cấp.

TPHCM tuyên dương 384 điển hình “Dân vận khéo” Hôm nay, 17-11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2026. Hội nghị sẽ tuyên dương 384 điển hình tiêu biểu, gồm 198 tập thể và 186 cá nhân. Các điển hình được tuyên dương có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động nguồn lực xã hội và góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Nổi bật là các mô hình vận động người dân hiến đất mở rộng đường, hẻm, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng.

Nhìn con hẻm 88 Cô Giang, phường Cầu Kiệu khang trang sau khi được mở rộng, ông Huỳnh Văn Ở, Bí thư Chi bộ khu phố 19, phấn khởi cho biết, kết quả này có được nhờ sự đồng thuận, chung sức của người dân và nỗ lực vận động của cán bộ khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể trong phong trào “Dân vận khéo”.

Trước đây, con hẻm 88 Cô Giang có chiều ngang chỉ 2m, thường xuyên ngập nước và mặt hẻm xuống cấp, đầy ổ gà. Giờ thì con hẻm đã được mở rộng hơn 4,5m, mặt hẻm nâng cao, tráng nhựa sạch đẹp, nhờ sự đồng thuận của 39 hộ dân sinh sống nơi đây.

Bà Trần Thị Thu Thủy, sống tại hẻm 88 Cô Giang, nhớ như in khi cán bộ khu phố đến nhà chia sẻ về dự án nâng cấp hẻm và vận động gia đình bà chung tay, bà Thủy đồng ý ngay.

“Tôi đồng thuận bởi thấy được lợi ích chung cho cả cộng đồng khi con hẻm được nâng cấp. Giờ đây, xe cứu thương đã có thể chạy vào hẻm để cấp cứu người bệnh. Thấy hẻm rộng rãi, người dân ai cũng mừng”, bà Thủy chia sẻ. 13m2 đất được gia đình bà Thủy hiến để làm hẻm có giá trị không hề nhỏ, góp phần giúp con hẻm hết ngập, lại khang trang, sạch đẹp.

Là người trực tiếp vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm 88 Cô Giang, ông Lê Văn Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 9, phường Cầu Kiệu, nhận thấy mỗi gia đình có hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau. Có hộ đồng thuận ngay, nhưng cũng có hộ cần nhiều thời gian thuyết phục.

Vì vậy, người làm công tác dân vận phải kiên trì, khéo léo, nắm bắt hoàn cảnh từng nhà để lựa chọn cách vận động phù hợp.

Với ông Huỳnh Văn Ở, Bí thư Chi bộ khu phố 19, phường Cầu Kiệu, mọi phong trào đều phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của người dân. Khi người dân thấy rõ hiệu quả, họ sẽ tự nguyện hưởng ứng.

Từ kết quả mở rộng hẻm, Chi bộ khu phố 19 tiếp tục vận động xã hội hóa, triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc” và “Ánh sáng an ninh - Văn minh tuyến hẻm”.

Sau mỗi công trình hoàn thành, điều đáng quý còn đọng lại là niềm tin của nhân dân thành phố được vun đắp qua những lần cán bộ gõ cửa, lắng nghe và giữ trọn lời hứa với dân. Tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp Bình), công tác vận động bàn giao mặt bằng cũng bắt đầu từ việc lắng nghe từng hộ dân.

Mỗi trường hợp di dời đều gắn với những lo toan về nơi ở, sinh kế và cuộc sống sau này. Để tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phường Hiệp Bình thành lập 10 tổ vận động, phân công phụ trách từng địa bàn, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trực tiếp gặp gỡ, giải thích chính sách, ghi nhận nguyện vọng của người dân.

Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, những kiến nghị của người dân được ghi nhận, giải đáp và từng bước tháo gỡ. Đến nay, dự án đã ban hành 1.041/1.041 thông báo thu hồi đất, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 6.308 tỷ đồng; 629 trường hợp đã bàn giao mặt bằng.

Công tác dân vận khéo không chỉ là khéo tuyên truyền, mà còn là khả năng nhận diện đúng vấn đề, lựa chọn cách tiếp cận phù hợp và kiên trì giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Đó cũng là tinh thần được Thành ủy TPHCM nhấn mạnh tại Chỉ thị 28-CT/TU ngày 29-10-2026 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, phong trào phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết việc mới, việc khó, những vấn đề trọng tâm, cấp thiết mà người dân, doanh nghiệp quan tâm; gắn với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm và chỉnh trang đô thị.

THÁI PHƯƠNG - CẨM NƯƠNG