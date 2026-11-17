Ứng phó đợt mưa lũ sắp tới, hai hồ chứa có dung tích lớn nhất TP Huế là hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) dung tích hơn 820 triệu m³ và hồ chứa Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) dung tích hơn 500 triệu m 3 bắt đầu tăng lưu lượng xả.

Lúc 8 giờ sáng nay 17-11, theo lệnh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, hồ thủy điện Hương Điền bắt đầu điều tiết và tăng dần lưu lượng xả nước từ 300 - 700m³/s nhằm ứng phó với đợt mưa lũ nguy cơ kéo dài từ ngày 19 đến 22-11.

Hồ thủy điện Hương Điền bắt đầu xả nhằm ứng phó mưa lũ từ 8 giờ sáng 17-11

Lúc 7 giờ sáng 17-11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du với lưu lượng ở mức từ 300 - 400m3/s, kết hợp với lưu lượng chạy máy qua nhà máy thủy điện là 80m3/s, nâng tổng lưu lượng điều tiết về hạ du dao động từ 380 - 480m3/s.

Hồ chứa Tả Trạch

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo, từ ngày 19 đến 22-11, do chịu ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình nên TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm mạnh. Tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 25-11 phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm.

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