Phường Vũng Tàu tập huấn phòng ngừa tội phạm cho các ngân hàng, tiệm vàng

Sáng 8-10, Ban Chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý tình huống tội phạm cho các tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.

Theo Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Trưởng Công an phường Vũng Tàu, trên địa bàn phường hiện có hơn 30 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và 25 cơ sở kinh doanh kim hoàn. Đây là các mục tiêu kinh tế trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao về an ninh trật tự, đòi hỏi phải siết chặt các biện pháp tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản từ sớm, từ xa.

Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, cán bộ Phòng Tham mưu Công an TPHCM, trực tiếp báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội nghị, Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, cán bộ Phòng Tham mưu Công an TPHCM, trực tiếp báo cáo chuyên đề, hướng dẫn lực lượng tại chỗ xử lý 4 nhóm nguy cơ an ninh trọng yếu. Đó là:

Đại diện các ngân hàng trên địa bàn phường tham dự hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Về nguy cơ cướp, cướp giật, các đơn vị phải xây dựng quy trình kích hoạt báo động khẩn cấp; quán triệt nguyên tắc tối thượng là bảo vệ tính mạng con người, giữ bình tĩnh, tuyệt đối không tự ý đối đầu hoặc truy đuổi đối tượng mang hung khí nguy hiểm.

Dịp này, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị phải khắc phục tình trạng camera mất tín hiệu, thiếu góc quan sát, chuông báo động thiếu người trực và hệ thống khóa cửa, chiếu sáng chưa đạt chuẩn.

Về kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao, báo cáo viên đã hướng dẫn nhận diện các email lừa đảo, đường link mã độc, ứng dụng lạ nhằm đánh cắp dữ liệu nội bộ.

Bên cạnh đó, đội ngũ giao dịch viên cũng được trang bị kỹ năng nhận diện khách hàng bị kẻ xấu giả danh công an, viện kiểm sát thao túng tâm lý ép chuyển tiền. Nếu nghi ngờ thì chủ động dừng giao dịch và phối hợp công an ngăn chặn kịp thời.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phường tham dự hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 của phường xác định việc nâng cao kỹ năng cho lực lượng cơ sở, thiết lập đường dây nóng gắn với nêu cao trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp then chốt nhằm phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

THÀNH HUY