Triển lãm công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì (ProPak Hanoi 2026) lần đầu mở rộng ra miền Bắc, thu hút hàng ngàn lượt người tham quan.

Đại diện các doanh nghiệp ở Việt Nam đến triển lãm tìm kiếm cơ hội hợp tác và giao thương về thiết bị, công nghệ mới. Ảnh: PHÚC HẬU

Ngày 15-10, ProPak Hanoi 2026 cùng chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở xã Đông Anh, TP Hà Nội, đã bế mạc. Theo Ban tổ chức, triển lãm ProPak Hanoi 2026 thu hút hơn 8.000 lượt khách tham quan.

Trước đó, ProPak Hanoi 2026 khai mạc ngày 13-10, là triển lãm quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì - lần đầu được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra đồng thời với MTA Hanoi 2026 (triển lãm về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo), cùng SemiTronics Vietnam 2026 (triển lãm về điện tử và bán dẫn).

Hàng trăm loại thiết bị, công nghệ thuộc nhóm cơ khí, chế biến, đóng gói bao bì được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: PHÚC HẬU

Chuỗi triển lãm có tổng diện tích 10.000m2, quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Doanh nghiệp nước ngoài đưa thiết bị, công nghệ mới đến giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: PHÚC HẬU

ProPak giới thiệu máy móc, thiết bị và giải pháp phục vụ chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, đóng gói, truy xuất nguồn gốc và vật liệu bao bì thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực nguyên vật liệu, logistics và chuỗi cung ứng lạnh cũng được giới thiệu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ MTA Hanoi 2026, các doanh nghiệp giới thiệu máy công cụ điều khiển số, thiết bị gia công kim loại, khuôn mẫu, đo lường, robot và giải pháp tự động hóa nhà máy.

SemiTronics Vietnam 2026 tập trung giới thiệu thiết bị sản xuất vi mạch, linh kiện bán dẫn, công nghệ đóng gói chip, bảng mạch điện tử và tự động hóa lắp ráp. Các lĩnh vực này gắn với nhu cầu nâng cấp dây chuyền, cải thiện năng suất và phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp và đối tác tiến hành giao thương, quảng bá thương hiệu tại triển lãm. Ảnh: PHÚC HẬU

PHÚC HẬU