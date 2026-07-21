Phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV. Đây là hoạt động nhằm hướng tới tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những thành tựu phát triển tại khu vực biên giới trên đất liền, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ đội biên phòng tuần tra. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thực hiện, có phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi có nội dung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống, lao động, sinh hoạt của nhân dân khu vực biên giới; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và đóng góp của các lực lượng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia tại 22 tỉnh có đường biên giới trên đất liền.

Bộ đội biên phòng tuần tra. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, gồm ảnh đơn và ảnh bộ. Ảnh dự thi phải được sáng tác từ năm 2024 đến nay, chưa từng đoạt giải hoặc trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm ảnh cấp quốc gia do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 15-3 đến hết ngày 15-8-2026, tại website: tuhaomotdaibiencuong2026.com.

Cuộc thi có 22 giải thưởng, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ngoài tiền thưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các tác phẩm đoạt giải còn được trao huy chương, chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày sẽ được trả nhuận ảnh theo quy định.

THIÊN BÌNH