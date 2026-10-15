Chiều nay 15-10, giá xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 15-10, giá xăng E10RON95-III giảm còn 27.029 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng lên mức giá mới là 22.135 đồng/kg.

Kỳ này, các mặt hàng xăng giảm giá. Trong ảnh, một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội.

﻿Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Theo thông tin từ Bộ Công thương, từ 15 giờ ngày 15-10, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu bán lẻ ở thị trường trong nước theo hướng: giảm giá xăng E5RON92 và xăng E10RON95-III, giảm nhẹ giá dầu diesel, nhưng tăng giá dầu mazut.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít so với kỳ trước, xuống còn 26.971 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, còn 27.029 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít, xuống còn 29.106 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên 22.135 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học. Dầu diesel và dầu mazut không trích lập quỹ. Riêng dầu mazut kỳ này được chi sử dụng quỹ ở mức 500 đồng/kg. Các mặt hàng xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 8-10 và 15-10 giảm 3,44% đối với xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; giảm 5,39% đối với xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 1,11% và dầu mazut tăng 7,14%.

Thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.

Bộ Công thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý vi phạm nếu có.

PHÚC VĂN