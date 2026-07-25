Triển lãm ảnh “Con người và cuộc sống” lan tỏa giá trị nhân văn

Chi hội Nhiếp ảnh Đầm Sen khai mạc Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật “Con người và cuộc sống lần thứ X”, giới thiệu gần 90 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp con người, cuộc sống và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa những giá trị nhân văn.

Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật “Con người và cuộc sống lần thứ X”

Sáng 25-7, tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TPHCM (122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành), Chi hội Nhiếp ảnh Đầm Sen khai mạc Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật “Con người và cuộc sống lần thứ X”.

Đến dự có đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5-8, chào mừng thành công Đại hội Hội Nhiếp ảnh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Gần 90 tác phẩm được giới thiệu phản ánh vẻ đẹp con người Việt Nam trong lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội và nhịp sống đời thường. Triển lãm cũng trưng bày một số tác phẩm sáng tác tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa và đời sống.

Một số hình ảnh trưng bày trong triển lãm

Điểm nhấn của triển lãm là không gian giới thiệu các tác phẩm về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công; trong đó có những tác phẩm mới ghi lại hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Qua đó góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

THIÊN THANH