Hơn 440 dự án đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi, vốn đăng ký gần 20 tỷ USD

Sáng 15-8, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý (16-8-1996 – 16-8-2026).

Dự lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu Trung ương và địa phương tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Kim Sơn, Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, cho biết, qua 30 năm hình thành và phát triển, Ban Quản lý từng bước khẳng định vai trò là đầu mối trong công tác quản lý, thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Đến nay, các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi đã thu hút trên 440 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD. Hiện có 350 dự án đang hoạt động, hơn 81.000 người lao động đang làm việc tại các khu kinh tế và khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương nghiên cứu, tối ưu hóa hướng tuyến kết nối hạ tầng giao thông tốc độ cao liên vùng, đặc biệt là hướng tuyến kết nối trực tiếp đến Sân bay Quốc tế Chu Lai. Từ đó, tạo đòn bẩy quyết định tối ưu hóa mạng lưới logistics, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho cả hành lang kinh tế Miền Trung.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động cho 2 cá nhân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Mạnh Hải, nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (trước đây) và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hà Hồng Duy, nguyên Phó Trưởng ban Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

﻿ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao bảng tượng trưng 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng trao bảng tượng trưng 2 tỷ đồng tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; trao quà tặng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Ban Tổ chức cũng trao Quỹ Khuyến học cho đại diện 15 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trao học bổng năm học 2025-2026 và tặng xe đạp cho 15 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, giàu ý chí vươn lên trong học tập.

Ban Tổ chức trao học bổng và tặng xe đạp cho 15 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG