Cụ thể hóa các biện pháp bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng

Ngày 10-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 10-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Người chăm sóc du khách cần được pháp luật bảo vệ đầy đủ

Quan tâm đến nội dung du lịch, phát biểu thảo luận, ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TPHCM, thống nhất với việc đơn giản hóa thủ tục, bổ sung thẻ hướng dẫn viên điện tử. Theo ĐB, lần sửa luật này cần giải quyết những vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội làm nghề và cuộc sống của hướng dẫn viên; bảo đảm quyền lựa chọn cách thức hành nghề của hướng dẫn viên.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM phát biểu tại hội trường, sáng 10-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐB cho rằng, cần bảo đảm an sinh phù hợp với người làm nghề theo từng tour. Chúng ta mong du khách được đón tiếp chu đáo và bảo vệ khi gặp sự cố, vì vậy người trực tiếp chăm sóc du khách cũng cần được pháp luật bảo vệ đầy đủ. Sửa luật để họ có thể sống bằng nghề, yên tâm gắn bó với nghề cũng là đầu tư cho chất lượng và uy tín du lịch Việt Nam.

Quảng cáo phải đi đôi với an toàn, phù hợp không gian

Quan tâm đến sửa đổi, bổ sung nội dung Luật Quảng cáo, ĐB Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) ủng hộ cắt giảm những thủ tục không còn phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (TPHCM). Ảnh: VIẾT CHUNG

Về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, ĐB đề nghị, yêu cầu có sự đồng ý hợp pháp của chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý công trình, đất đai; hồ sơ phải thể hiện vị trí, kích thước, phương án liên kết và khoảng cách với công trình lân cận.

Với màn hình lớn, bảng độc lập hoặc vị trí trong khu dân cư, gần di tích, trường học, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu, và không gian công cộng, nút giao thông quan trọng, cần thông tin cho người dân chịu tác động trực tiếp và có cơ chế tiếp nhận, trả lời ý kiến. Đây không phải quyền phủ quyết của từng hộ dân, mà là cách để cơ quan cấp phép xem xét các phản ánh có căn cứ về che chắn, ánh sáng, tiếng ồn, an toàn và mỹ quan.

Với màn hình quảng cáo điện tử, cần có giới hạn về độ sáng, hiệu ứng nhấp nháy và thời gian hoạt động ban đêm để tránh gây chói mắt, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt của người dân. Băng-rôn, vật liệu quảng cáo cũng phải được tháo dỡ, thu gom khi hết hạn hoặc hư hỏng, tránh phát sinh rác thải và làm mất mỹ quan đô thị.

“Công trình quảng cáo phải an toàn với người đi đường, phù hợp với không gian đô thị và tôn trọng đời sống của người dân”, ĐB Nguyễn Vũ Trung phát biểu.

Bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng

Về việc bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng, ĐB Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) cho biết, Chính phủ đã quy định biện pháp hỗ trợ của cha mẹ có thể kiểm soát việc xem phim của trẻ như mở tài khoản riêng cho trẻ, xác định độ tuổi hoặc phương pháp tương tự để đảm bảo an toàn cho trẻ. Thực tế, các biện pháp này phát huy hiệu quả hay chưa và quản lý đến đâu thì chưa rõ.

Chẳng hạn, khi cha mẹ đã thiết lập giới hạn độ tuổi xem phim, tuy nhiên khi xem phim các bé khai độ tuổi khác nhau hoặc chủ động tìm kiếm nên biện pháp kiểm soát chắc chắc không đạt được mục tiêu.

Vì vậy, ĐB Nguyễn Thị Kim Thoa đề nghị khi sửa đổi nghị định và hoàn thiện nghị định, Chính phủ cần rà soát, cụ thể hóa việc thực hiện quy định này, đảm bảo giới hạn độ tuổi được áp dụng kể cả phim do nền tảng đề xuất hoặc tự động phát, đồng thời làm rõ cách kiểm tra hiệu quả và các biện pháp để bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng.

Giải trình lại ý kiến các ĐB, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, những chính sách mới, có phạm vi tác động rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, nguồn lực thực hiện hoặc làm phát sinh quyền, nghĩa vụ mới cần phải được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đánh giá tác động đầy đủ trước khi đề xuất, sửa đổi, bổ sung đối với các luật chuyên ngành tới đây.

LÂM NGUYÊN