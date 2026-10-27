Quảng Ngãi: Khẩn trương xây kè chống sạt lở sông Đăk Snghé

Công trình kè chống sạt lở sông Đăk Snghé, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, đang khẩn trương thi công. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo vệ đất sản xuất, tài sản, giúp người dân yên tâm ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Tính (giữa) bên khu đất gia đình hiến để làm kè

Xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở

Những năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé, đoạn qua xã Kon Braih có nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, uy hiếp khu dân cư, đe dọa tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ. Mỗi khi mùa mưa đến, người dân sống ven sông lại thấp thỏm lo âu, mong sớm có công trình kè bảo vệ.

Tháng 8-2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé, xã Kon Braih.

Theo đó, dự án xây dựng tuyến kè dài khoảng 600m, gồm các hạng mục chân kè, thân kè, đỉnh kè, công trình trên kè và các hạng mục phụ trợ, với kinh phí khoảng 59 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Công nhân thi công kè chống sạt lở sông Đăk Snghé

Công trình xây dựng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé, bảo đảm an toàn đất sản xuất, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng hiện hữu trong khu vực.

Qua đó, hạn chế thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa lũ, góp phần ổn định đời sống, sản xuất, từng bước hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2026.

Những ngày cuối tháng 10, có mặt tại công trường, phóng viên Báo SGGP ghi nhận không khí thi công khẩn trương. Hàng chục phương tiện, máy móc được huy động để đào đắp, vận chuyển, san gạt mặt bằng. Công nhân được bố trí theo từng nhóm, triển khai các hạng mục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Để bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch, nhà thầu tổ chức tăng ca, tăng kíp, bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ thi công.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cho biết chủ đầu tư thường xuyên giám sát quá trình thi công và yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca nhằm bảo đảm tiến độ.

25 hộ hiến đất làm kè

Quá trình triển khai dự án kè nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương. Bà con háo hức mong chờ công trình sớm hoàn thành để bảo vệ khu dân cư, yên tâm sinh sống, đồng thời tự nguyện hiến đất, góp phần tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Nhà thầu huy động thiết bị thi công công trình kè chống sạt lở

Gia đình bà Nguyễn Thị Tính, ở thôn 3, xã Kon Braih, có hơn 840m² đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Dù diện tích đất có giá trị cao, bà Tính vẫn tự nguyện hiến đất để góp phần xây dựng công trình kè. Dẫn chúng tôi đi trên phần đất đã hiến, bà Tính chia sẻ: “Gia đình tôi tự nguyện hiến đất, mong góp sức xây dựng bờ kè, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để bà con yên tâm sinh sống, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến, có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế”.

Theo ông Doãn Tiến Tuấn, Trưởng thôn 3, xã Kon Braih, việc tỉnh quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí xây dựng kè khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi. Trong quá trình triển khai dự án, có 25 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích đất khoảng 30.000m². Các hộ đều đồng thuận, tự nguyện hiến đất mong công trình được thi công đúng tiến độ, sớm hoàn thành, vừa bảo vệ khu vực ven sông, vừa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và mở ra cơ hội phát triển cho địa phương.

HỮU PHÚC