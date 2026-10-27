Nam bộ nhiều nơi có mưa to trong 2-3 ngày tới

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 27 đến 29-10, mưa có xu hướng tăng ở khu vực Nam bộ, tập trung ở phía Bắc miền Đông Nam bộ và các tỉnh ven biển phía Đông của miền Tây Nam bộ.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo, trong 2-3 ngày tới, nhiễu động trên khu vực Nam Trung bộ có xu hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, chi phối thời tiết Nam bộ. Mưa sẽ xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Mưa chủ yếu xảy ra vào trưa, chiều và chiều tối. Ban đêm vẫn có khả năng mưa nhưng diện mưa giảm hơn so với ban ngày. Buổi sáng và trưa, nhiều nơi có nắng.

Ngập trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ, TPHCM), chiều 11-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, triều cường có thể gây ngập cục bộ ở các khu vực trũng thấp ven sông và một số tuyến đường đô thị tại TPHCM.

Mực nước trên sông Sài Gòn vẫn ở mức cao vào ngày 28-10. Tại trạm Phú An, mực nước có thể đạt 1,63m, Nhà Bè đạt 1,68m và Thủ Dầu Một đạt 1,79m. Các mức này đều vượt báo động 3 (1,6m). Những ngày sau đó, mực nước đỉnh triều vẫn duy trì ở mức cao và xuống chậm trong những ngày cuối kỳ.

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