Quảng Ngãi: Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với Tượng thần Khỉ Hanuman

Tượng thần khỉ Hanuman được ông Dương Đình Lục, trú tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Ngày 21-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm do cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tự nguyện bàn giao cho Sở VH-TT-DL theo hình thức giao tài sản cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tổ chức, quản lý.

Theo đó, xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với Tượng thần Khỉ Hanuman, đá điêu khắc, niên đại XI-XII (văn hóa Champa), tài sản do ông Dương Đình Lục, trú tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và tự nguyện giao nộp. Hiện nay đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Dương Đình Lục, người phát hiện Tượng thần Khỉ Hanuman

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở VH-TT-DL chịu trách nhiệm hướng dẫn Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng quy định.

Sở VH-TT-DL tỉnh chủ trì, chỉ đạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc chi thưởng cho cá nhân phát hiện tài sản theo quy định.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tiếp nhận, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng quy định.

Sau khi phát hiện Tượng thần Khỉ Hanuman, ông Lục đem về nhà và đặt thờ trước khi trao cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, hồi tháng 3-2021, Tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện khi đang ra biển câu cá. Theo ông Lục, tượng đá bị chìm dưới lớp cát, vị trí phát hiện cách bờ khoảng 50m, độ sâu 4m. Tượng khỉ rất nặng, ông Lục phải huy động người thân thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.

NGUYỄN TRANG