Chỉ số cải cách hành chính của TPHCM thăng hạng: Chuyển động bắt đầu từ đội ngũ cán bộ cơ sở

Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của TPHCM năm 2025 tăng 11 bậc, vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Kết quả đã phản ánh rõ nét sự chuyển động mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi

Những ngày đầu tháng 5, bà Nguyễn Thị Minh (khu phố 15) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức làm thủ tục chứng thực giấy tờ để hoàn tất hồ sơ đăng ký học cho con. Trước khi đi, bà được cán bộ khu phố hướng dẫn sử dụng mã QR tại trụ sở phường để tra cứu thủ tục cần chuẩn bị. “Tôi không rành công nghệ, cứ nghĩ mấy cái này khó dùng, ai ngờ mở điện thoại lên là thấy hướng dẫn rõ ràng. Đến nơi, cán bộ hỗ trợ thêm nên làm rất nhanh”, bà Minh nói.

Người dân đánh giá sự hài lòng với sự phục vụ của công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm. Ảnh: Ngô Bình

Nhiều mô hình cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua đã được phường Thủ Đức triển khai, qua đó giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, như: niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) bằng mã QR, xây dựng “Cẩm nang TTHC điện tử”, triển khai tổ công nghệ số, ứng dụng robot hướng dẫn và Zalo Mini App hỗ trợ đặt lịch hẹn, tra cứu tiến độ hồ sơ… Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết, phường luôn tập trung rà soát quy trình giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong tiếp dân.

Tại xã Bà Điểm, việc giải quyết TTHC cho người dân cũng được thực hiện nhanh chóng. Bà Trương Thị Mỹ Thiện (66 tuổi, ngụ ấp Trung Lân 3, xã Bà Điểm) đến thực hiện hồ sơ ủy quyền nhận lại tiền đóng bảo hiểm y tế năm 2025, chia sẻ: “Cán bộ làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm; cách hướng dẫn chi tiết, rõ ràng nên tôi dễ làm theo”.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm, cho biết, quý 1-2026 đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 100%. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện mô hình “giải quyết TTHC tại nhà dành cho người yếu thế”. Người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai… có nhu cầu thực hiện TTHC khi liên hệ với trung tâm sẽ có cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết.

Lấy sự hài lòng làm mục tiêu

TPHCM là đô thị đặc biệt với quy mô dân số hơn 14 triệu người, luôn đối diện áp lực lớn về giải quyết TTHC. Do đó, yêu cầu chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu trở thành quan điểm xuyên suốt của thành phố.

Thực hiện mục tiêu đó, TPHCM đẩy mạnh số hóa dữ liệu, liên thông thủ tục, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Các mô hình sáng tạo như: “Trạm Công dân số”, “Robot - Kiosk AI phục vụ hành chính công” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm chi phí, thời gian thực hiện. Kết quả đó được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh chia sẻ, việc duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC với tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt mức tương đối cao cho thấy sự cải thiện đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố...

Liên quan đến công tác CCHC, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiều lần yêu cầu, trong CCHC phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mọi quy trình, thủ tục phải hướng đến mục tiêu giảm thời gian, giảm chi phí, tăng sự hài lòng cho người dân. Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, trong bối cảnh TPHCM đang thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ là hoàn thành công việc đúng quy định mà còn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ.

Bà NGUYỄN NGỌC VÂN, Bí thư Chi bộ khu phố 7, phường Long Trường, TPHCM: Tinh thần phục vụ dân tạo chuyển biến ở cơ sở Hiện nay, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở rất nhiều, quy định mới liên tục cập nhật, trong khi người dân đặt kỳ vọng ngày càng cao vào chất lượng phục vụ. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức đều phải nỗ lực rất lớn. Cán bộ, công chức đã chủ động nghiên cứu quy định, bàn cách phối hợp giữa các bộ phận để rút ngắn thời gian cho người dân mà vẫn bảo đảm đúng quy trình, đúng pháp luật. Có những việc người dân không cần đi lên phường nhiều lần như trước, chỉ cần gọi điện hỏi, cán bộ hướng dẫn rất cụ thể. Hay trường hợp người dân phản ánh chuyện trật tự đô thị, hạ tầng, vệ sinh môi trường, chỉ cần chụp hình gửi qua điện thoại, cán bộ phụ trách xuống địa bàn kiểm tra ngay. * TS HOÀNG VĂN TÚ, Học viện Cán bộ TPHCM: Thành quả từ nỗ lực bền bỉ Các khảo sát gần đây cho thấy, khoảng 80% cán bộ, quản lý và gần 79% công chức tại thành phố cho biết, khối lượng công việc họ đang đảm nhận ở mức “nhiều” hoặc “rất nhiều”, trong đó cấp xã cũng có tới hơn 75% đánh giá công việc quá tải. Trong điều kiện áp lực công việc lớn, nhân sự mỏng và có nơi thiếu người thay thế khi cán bộ nghỉ phép, đi tập huấn hoặc ốm đau, việc thành phố vẫn duy trì hiệu quả giải quyết TTHC; đồng thời đẩy mạnh số hóa, rút ngắn quy trình và nâng chất lượng phục vụ người dân là điều không dễ dàng. Phía sau những con số tăng hạng là sự tận tụy và tinh thần chịu áp lực của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố. Chính sự kiên trì đổi mới trong điều kiện công việc ngày càng nặng nề đã góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó củng cố niềm tin của xã hội đối với công cuộc cải cách hành chính của TPHCM.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG