Tăng cường đào tạo cán bộ cơ sở để nắm chắc phân quyền

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn cho cán bộ cơ sở, cần mở rộng đào tạo, bồi dưỡng để cấp xã nắm chắc phân cấp, phân quyền, bảo đảm hiệu quả thực thi.

Chiều 3-10, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì phiên họp của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng phối hợp PBGDPL).

Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền chính sách pháp luật

Tại phiên họp, đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết trong 9 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và truyền thông các quy định về phân cấp, phân quyền, phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, biên soạn Cẩm nang về chính quyền cấp xã gồm 6 phần, từ những vấn đề chung trong tổ chức, hoạt động, các quy định chuyển tiếp, đến các câu hỏi thường gặp và phụ lục về phân cấp, phân quyền...

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhấn mạnh, chủ trương phân cấp, phân quyền đã được Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt; các bộ ngành Trung ương cũng rất nỗ lực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan phân cấp, phân quyền tất cả các lĩnh vực, trong thời gian ngắn triển khai thực hiện ở địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cán bộ địa phương phản ánh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ hoàn toàn mới. Trung ương đã có tài liệu bồi dưỡng, cẩm nang bản giấy và điện tử, nhưng vẫn cần mở rộng hơn nữa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ cơ sở, nhất là cấp xã, thực sự nắm chắc phân cấp, phân quyền.

Chỉ khi đó, việc tổ chức thực thi mới đạt hiệu quả, giúp bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Từ góc độ địa phương, đồng chí Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết từ sau ngày 1-7, tỉnh đã thành lập Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh và đang chỉ đạo cấp xã khẩn trương thành lập. Trong 4 tháng cuối năm, trọng tâm là hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ cấp xã phối hợp triển khai công tác phổ biến pháp luật tốt hơn.

Đồng Nai đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác này: lập fanpage, Zalo, YouTube của Hội đồng để tổ chức các cuộc thi, hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tuyến. Đồng thời, tỉnh gắn PBGDPL với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn.

Với đặc thù là địa phương có số khu công nghiệp nhiều, lượng công nhân đông, thời gian làm việc dài nên việc tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến nhóm đối tượng này trong thời gian tới.

Tỉnh Đồng Nai đề xuất chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là chuyển đổi số trong pháp luật, trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào những trụ cột như số hóa hệ thống văn bản pháp luật, chuẩn hóa định dạng dữ liệu và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để đưa chính sách pháp luật đến gần dân hơn.

Truyền thông chính sách phải ngắn gọn, “thấm sâu”

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị vừa ban hành được coi là một bước đột phá lớn trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội.

Một trong những điểm nổi bật của công tác PBGDPL thời gian qua là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong PBGDPL giai đoạn 2025–2030, đồng thời đưa Cổng Pháp luật quốc gia vào vận hành.

Chỉ sau bốn tháng hoạt động, từ 1-6 đến hết tháng 8 đã có gần 660.000 lượt truy cập, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã hỗ trợ giải đáp hơn 156.000 câu hỏi pháp luật...

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp cần xây dựng phương án, huy động chuyên gia và đề xuất cơ chế tài chính để triển khai các chuyên mục truyền thông chính sách trên các cơ quan báo chí chủ lực, bảo đảm “truyền tải ngắn gọn nhưng thấm sâu”.

Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Đề án Văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân, đồng thời phối hợp các bộ, ngành tổ chức thành công Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 và tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia.

Bộ Nội vụ xây dựng Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến triển khai từ năm 2026.

Tháng 8-2025, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg, quy định cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo quyết định này, Hội đồng được tổ chức theo mô hình hợp nhất với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Nhờ vậy, phạm vi hoạt động của Hội đồng được mở rộng, không chỉ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong công tác PBGDPL mà còn bao quát cả các lĩnh vực như trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cũng như quản lý, vận hành Cổng Pháp luật quốc gia.

