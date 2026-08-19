Sân bay Liên Khương chính thức đón chuyến bay đầu tiên sau gần 6 tháng

Sau gần 6 tháng tạm đóng cửa để phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) đã đón những chuyến bay đầu tiên

Video: Sân bay Liên Khương chính thức đón chuyến bay sáng 19-8. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Sáng 19-8, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) chính thức đón những chuyến bay đầu tiên sau gần 6 tháng tạm đóng cửa để phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Nghi thức phun vòi nước chào mừng chuyến bay đầu tiên đáp xuống Sân bay Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VN1380 của Vietnam Airlines khai thác từ TPHCM đến Đà Lạt đã hạ cánh xuống sân bay Liên Khương.

Ngay sau khi hạ cánh, xe chuyên dụng đã thực hiện nghi thức phun vòi nước chào mừng. Tại khu vực chân máy bay, sảnh đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đón, tặng hoa, quà lưu niệm những du khách đầu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo ACV chào đón những hành khách đầu tiên đến Sân bay Liên Khương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, trong ngày đầu khai thác trở lại sân bay Liên Khương sẽ đón 28 lượt bay đến từ Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Sân bay Liên Khương mở lại sau gần 6 tháng nâng cấp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Những du khách đầu tiên đến Lâm Đồng bằng đường hàng không sáng 19-8. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, thu hút du khách, nhà đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng các thành viên trong tổ bay. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” khởi công ngày 4-3-2026. Sau nâng cấp, tần suất khai thác bình quân tại sân bay Liên Khương sẽ đạt 36 - 40 lượt chuyến bay mỗi ngày (khoảng 6.800 lượt khách/ngày), kết nối Lâm Đồng với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Đường bay quốc tế chặng Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) cũng dự kiến được nối lại với tần suất 8 lượt chuyến bay mỗi tuần.

ĐOÀN KIÊN