Xã hội

Từ ngày 19-8, sân bay Liên Khương khai thác trở lại

SGGPO

Chiều 21-7, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết, sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) sẽ khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19-8.

Sân bay Liên Khương khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19-8
Sân bay Liên Khương khai thác trở lại từ 0 giờ ngày 19-8

Sân bay Liên Khương đã thông báo các cơ quan, đơn vị có hoạt động khai thác tại sân bay chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và điều kiện cần thiết nhằm phục vụ hành khách.

Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khởi công ngày 4-3.

Đây là dự án giao thông hàng không cấp I, có tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng, sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

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Đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương hoàn thành phần xây dựng bê tông

Để đảm bảo tiến độ cho dự án, gần 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc thường trực trên công trường. Trong đó, hơn 450 lao động làm việc theo ca ngày, đêm; máy móc, trang thiết bị vận hành liên tục.

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Sân bay Liên Khương Đường hàng không Công trình giao thông mở cửa sân bay liên khương

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