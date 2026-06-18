Xuyên đêm thi công nâng cấp sân bay Liên Khương

Ba ca làm việc liên tục mỗi ngày, các công nhân trên công trường dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” (sân bay Liên Khương) nỗ lực thi công để kịp hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 2-9-2026.

Video: Công nhân gấp rút thi công sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo chế độ ba ca để bảo đảm tiến độ, dự kiến sân bay Liên Khương khôi phục hoạt động khai thác từ 0 giờ ngày 19-8, trước dịp Quốc khánh 2-9.

Từng nhóm công nhân miệt mài thi công giữa cái nắng cao nguyên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhìn từ trên cao, diện mạo mới của sân bay Liên Khương đã dần hiện rõ. Nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành.

Từng công đoạn được tiến hành một cách cẩn thận. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đại công trường tại dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công nhân hàn sắt trong ca làm về đêm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Để duy trì tiến độ, gần 500 cán bộ, kỹ sư và công nhân thường trực trên công trường. Trong đó, hơn 450 lao động trực tiếp được bố trí làm việc theo ca, bảo đảm máy móc vận hành liên tục.

Trạm trộn bê tông xây dựng ngay tại công trường, hoạt động xuyên đêm đảm bảo nguồn vật liệu ổn định. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không trong nước chủ động xây dựng phương án tổ chức khai thác, bố trí tàu bay và lịch bay phù hợp để phục vụ hành khách ngay khi sân bay được phép hoạt động trở lại. Căn cứ tiến độ thi công thực tế, đơn vị dự kiến khôi phục hoạt động khai thác từ 0 giờ ngày 19-8.

Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương” khởi công ngày 4-3-2026, là dự án công trình giao thông hàng không cấp I, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng, quy mô xây dựng gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, đường lăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay...

ĐOÀN KIÊN