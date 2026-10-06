Sân bay Phù Cát chuẩn bị đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

Gia Lai yêu cầu các đơn vị phối hợp chuẩn bị điều kiện đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát, bảo đảm an toàn, chu đáo và chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa có kết luận về phương án đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát.

Xác định đây là bước mở đầu quan trọng, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật, tạo hình ảnh tốt về Gia Lai đối với du khách quốc tế.

Kỹ thuật viên điều khiển, hướng dẫn tàu bay tại sân bay Phù Cát. Ảnh: DŨNG NHÂN

UBND tỉnh giao Sở VH-TT-DL xây dựng phương án đón, chào mừng và phục vụ khách quốc tế theo từng chuyến bay; tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch, điểm đến và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai tại sân bay bằng tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ phù hợp với từng thị trường khách.

Công an tỉnh được giao khẩn trương hướng dẫn bằng văn bản về thủ tục thị thực, xuất nhập cảnh đối với khách quốc tế đi, đến bằng các chuyến bay charter.

Sở Công Thương nghiên cứu bố trí, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tại phòng chờ, các vị trí phù hợp trong nhà ga, tạo điều kiện để hành khách tiếp cận, trải nghiệm và mua sắm.

Cảng hàng không Phù Cát có trách nhiệm bảo đảm điều kiện khai thác theo lịch bay, chuẩn bị phòng VIP và các khu vực phục vụ hành khách; tăng cường hình ảnh quảng bá Gia Lai, chuẩn hóa biển chỉ dẫn bằng tiếng Việt và các ngôn ngữ phù hợp như tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật, Nga.

Dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát đang hoàn thiện. Ảnh: NGỌC OAI

Tập đoàn FLC được đề nghị cung cấp lịch bay, số lượng hành khách, thời gian đến và đi, chương trình tour, yêu cầu phục vụ từng chuyến; phối hợp với ngành du lịch và doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, lựa chọn chương trình du lịch tại điểm đến (landtour) phù hợp.

Tỉnh Gia Lai đang đầu tư, hoàn thiện dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát cùng các công trình phụ khu bay, tổng vốn 3.200 tỷ đồng. Đường băng mới dài hơn 3.000m, rộng 45m, đáp ứng khai thác máy bay Code C và có thể tiếp nhận các loại tàu bay lớn hơn.

NGỌC OAI