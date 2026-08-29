Đường băng mới sân bay Phù Cát sắp bay hiệu chuẩn

Ngày 29-8, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị cho đợt bay hiệu chuẩn tại dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát; dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9

Những ngày cuối tháng 8-2026, các nhà thầu đang duy trì nhân lực, phương tiện, máy móc, khẩn trương hoàn thành các công đoạn cuối để bảo đảm điều kiện bay hiệu chuẩn.

Thi công tạo rãnh kháng trượt, giảm tốc cho đường băng số 2 sân bay Phù Cát

Theo đại diện chủ đầu tư, bay hiệu chuẩn là bước kiểm tra kỹ thuật nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các thiết bị phục vụ cất hạ cánh.

Máy bay chuyên dụng sẽ thực hiện nhiều lượt bay để kiểm tra tín hiệu dẫn đường, hệ thống đèn và các thiết bị liên quan. Nếu thông số chưa đạt, các đơn vị kỹ thuật sẽ điều chỉnh và tiếp tục kiểm tra đến khi đáp ứng tiêu chuẩn.

Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát có kích thước hơn 3.000 m x 45 m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như Airbus A320, A321 và tương đương.

Dự án còn xây dựng 4 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh, hệ thống thoát nước cùng các hạng mục bảo đảm hoạt động bay; tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Dự kiến đường băng số 2 bay hiệu chuẩn đầu tháng 9, khai thác vào tháng 10-2026

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác được kỳ vọng nâng cao năng lực phục vụ của Cảng hàng không Phù Cát, giảm thời gian máy bay chiếm dụng đường băng và tạo thêm dư địa mở rộng mạng đường bay đến Gia Lai và khu vực lân cận.

Sau khi hoàn thành, đường băng số 2 cũng đáp ứng việc đón các chuyến bay charter quốc tế, đưa du khách đến Gia Lai.

LOAN HÀ