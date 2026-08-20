Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (phường Tân Hưng, TPHCM), đoàn do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương Bác Tôn. Tham gia đoàn có 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26, năm 2026, cùng 31 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được trao Giải thưởng 28-7 năm 2026.

Các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Trước anh linh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các kỹ sư tiêu biểu, cán bộ công đoàn TPHCM hứa phấn đấu học tập theo gương Bác Tôn, sáng tạo để xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỹ sư, cán bộ công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỹ sư, cán bộ công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng nhớ Bác Tôn. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Sáng cùng ngày, đoàn do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm trưởng đoàn đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM). Tham gia đoàn là cán bộ lớp tập huấn cán bộ công đoàn chủ chốt toàn quốc.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu và các thành viên trong đoàn tưởng nhớ Bác Tôn tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cán bộ Công đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

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