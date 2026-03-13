Đoàn y, bác sĩ TPHCM lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa

Từ ngày 15-3 đến 31-3, các y bác sĩ của 4 bệnh viện TPHCM sẽ khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, người dân đang sinh sống trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Ngày 13-3, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), Quân chủng Hải quân phối hợp ngành y tế TPHCM tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe cho quân và dân trên đặc khu Trường Sa.

Theo đó, đoàn công tác số 1 gồm 62 y bác sĩ đến từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất.

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 15-3 đến ngày 31-3.

62 y, bác sĩ từ 4 bệnh viện trên địa bàn TPHCM sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ từ ngày 15 đến 31-3.

Theo Đại tá, BSCK2 Dương Văn Thiện, Chủ nhiệm Quân y, Quân chủng Hải quân, các y bác sĩ sẽ tổ chức khám sức khoẻ toàn diện, tổng quát cho cán bộ, chiến sĩ, bà con trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Trường hợp phát hiện ra yếu tố nguy cơ hoặc bệnh nền, người bệnh sẽ được điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và nguy cơ cấp cứu sau này. Dự kiến, sau khi đoàn công tác số 1 hoàn thành nhiệm vụ, đoàn công tác số 2 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ vào tháng 6-2026.

Tại buổi lễ, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ, ở nơi đầu sóng ngọn gió, các cán bộ, chiến sĩ và bà con gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế. Vì vậy, sự có mặt của các thầy thuốc từ đất liền là niềm động viên lớn lao và thiết thực. Đối với mỗi cán bộ y tế trong đoàn, đây là niềm vinh dự được đóng góp chuyên môn, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân và dân vùng hải đảo xa xôi của Tổ quốc.

GIAO LINH