Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân sẽ về Ấn Độ cùng bác sĩ Việt Nam

Sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc (An Giang) đã được xuất viện. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đi cùng chuyến bay để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ngày 25-7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình trạng của bệnh nhân người Ấn Độ trong vụ tai nạn ca nô ở Phú Quốc.

BSCK2 Trần Thanh Linh và bệnh nhân đặc biệt. Ảnh: BVCC

Theo BSCK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân trải qua 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến nay, bệnh nhân tự đi lại được những quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Các chỉ số nhịp tim, huyết áp đều ổn định.

Do đó, sức khỏe người bệnh đủ điều kiện để có thể trở về Ấn Độ trên chuyến bay dân dụng. Đồng thời, cần tiếp tục được theo dõi lâu dài tại cơ sở y tế nước bạn.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ cử một bác sĩ đi cùng trong hành trình bay và theo dõi sát sao sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Người bệnh sẽ trở về Ấn Độ trên chuyến bay có bác sĩ hỗ trợ. Ảnh: BVCC

Chia sẻ với các bác sĩ, bệnh nhân cho biết: “Sức khỏe có thể hồi phục được như hôm nay là điều thần kỳ mà tôi không dám tin. Tôi xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình điều trị và chăm sóc suốt thời gian qua".

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, nạn nhân trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc được can thiệp mạch vành và đặt máy tạo nhịp tạm thời do tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, người bệnh được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu vào ngày 13-7.

GIAO LINH