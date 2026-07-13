Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Tình trạng hiện tại của nạn nhân ra sao?

12 giờ ngày 13-7, nhóm bác sĩ cùng nạn nhân trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc (An Giang) về đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Nạn nhân đã được can thiệp mạch vành và đặt máy tạo nhịp, tình trạng nặng.

Chia sẻ với Báo SGGP, BSCK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay, ê-kíp có mặt tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc (An Giang) vào sáng 12-7. Các chuyên gia lập tức hội chẩn khẩn cấp để đánh giá tình hình người bệnh.

Bệnh nhân được vận chuyển an toàn từ Phú Quốc về Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

BS Linh nhận định, bệnh nhân chấn thương nặng, gãy nhiều xương sườn, suy hô hấp do ngạt nước, xuất huyết não sau tai nạn. Đáng ngại, người bệnh có bệnh nền đái tháo đường, nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành. Tình trạng rất nguy hiểm.

Sau khi cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, các chuyên gia đã quyết định tái thông động mạch vành khẩn cấp ngay tại Phú Quốc. Đây là ca can thiệp đặc biệt khó do tổn thương mạch vành phức tạp, bệnh nhân có nhiều bệnh lý phối hợp.

Do việc sử dụng thuốc chống đông làm tăng nguy cơ chảy máu não, các bác sĩ phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ngay trong đêm, BSCK2 Lý Ích Trung, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành và đặt máy tạo nhịp tạm thời để ổn định huyết động.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ đặc biệt nghiêm trọng này, Trung tâm pháp y TPHCM đã tiếp nhận 15 thi thể nạn nhân trong chiều 12-7.

BS Lý Ích Trung (phải) trao đổi với PGS Phạm Thị Ngọc Thảo về tình hình người bệnh.

Đến sáng nay, tình trạng người bệnh tạm ổn định. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tổ chức vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không về TPHCM với hệ thống hồi sức chuyên sâu, bao gồm máy thở, các thiết bị theo dõi và phương án dự phòng ECMO.

12 giờ ngày 13-7, bệnh nhân về đến Bệnh viện Chợ Rẫy an toàn. Mặc dù tình trạng còn rất nặng, nhưng các chỉ số huyết động và oxy máu đã cải thiện.

"Bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn đa chuyên khoa, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các biện pháp điều trị chuyên sâu, mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất cho người bệnh", BS Lý Ích Trung chia sẻ.

Xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân về đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào trưa 13-7.

GIAO LINH