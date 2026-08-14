Vụ lật ca nô làm 15 người tử vong ở Phú Quốc: Bắt tạm giam thuyền trưởng

Liên quan vụ lật ca nô trên vùng biển Phú Quốc (tỉnh An Giang) làm 15 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc), thuyền trưởng điều khiển ca nô; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin tại họp báo

Thông tin trên được Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ sáng 14-8.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do thời tiết gió to, sóng lớn kết hợp với sự chủ quan của thuyền trưởng.

﻿ Hiện trường vụ lật ca nô



Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11-7, một ca nô của Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc, do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng, chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên Việt Nam rời khu vực Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi cách bờ khoảng 400m, ca nô gặp sự cố, lật úp, khiến toàn bộ người trên phương tiện rơi xuống biển.

Lực lượng chức năng cứu sống 21 người, 15 người tử vong.

Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng rà soát công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải đường thủy và du lịch trên địa bàn. Đợt rà soát kéo dài từ ngày 24-7 đến 24-9.

TÂM CHÍ