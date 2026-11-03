Cà Mau đầu tư nhà máy xử lý rác công suất 500 tấn/ngày

Ngày 23-11, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải (trước đây là Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Công suất xử lý rác sinh hoạt của nhà máy từ 200 tấn/ngày được điều chỉnh tăng lên 500 tấn/ngày

Theo quyết định, công suất xử lý rác sinh hoạt từ 200 tấn/ngày điều chỉnh tăng lên 500 tấn/ngày và lắp đặt bổ sung công nghệ đốt rác phát điện tại Nhà máy xử lý rác thải với công suất phát điện 6 MW.

Diện tích sử dụng đất của dự án là 35 ha, tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 979 tỷ đồng, dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 12-2026, đi vào vận hành tháng 12-2028.

Mục tiêu của dự án là xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các vùng lân cận, nhằm góp phần bảo vệ môi trường; tạo công ăn việc làm cho người lao động; tái chế chất thải để tạo ra sản phẩm hữu dụng cho xã hội. Bên cạnh đó, đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy đốt chất thải rắn phát điện, xử lý rác, thu hồi năng lượng và các thành phần sau xử lý để tận dụng sản xuất các sản phẩm có ích như: nguồn điện sạch, vật liệu xây dựng, phân compost...

Trước đây, Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau có công suất 200 tấn rác/ngày, kinh phí xây dựng 329 tỷ đồng. Nhà máy đi vào hoạt động năm 2012 nhưng đã nhiều lần tạm ngưng bảo trì, sửa chữa. Gần đây nhất, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý có văn bản thông báo tạm ngưng tiếp nhận rác sinh hoạt từ ngày 16-6-2025, cho đến nay chưa hoạt động trở lại.

TẤN THÁI