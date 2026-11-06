Khu Dự trữ sinh quyển đảo và ven biển phải mang lợi ích cho hệ sinh thái và cộng đồng địa phương

Ngày 6-11, tại phường Sài Gòn, UBND TPHCM phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và hải đảo năm 2026.

Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cộng đồng.

Hội nghị có chủ đề “Cân bằng phát triển đô thị với phát triển bền vững môi trường tại các Khu Dự trữ sinh quyển đảo và ven biển”. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh; đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển kinh tế, đô thị và kinh tế biển. Đồng thời, TPHCM mang trách nhiệm lớn hơn trong bảo vệ môi trường và gìn giữ các hệ sinh thái tự nhiên.

Đặc biệt, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, được UNESCO công nhận năm 2000, là tài sản thiên nhiên vô giá của thành phố. Khu dự trữ này có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu, bảo vệ bờ biển và duy trì sinh kế cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thành phố định hướng phát triển Cần Giờ trở thành không gian đô thị biển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, gắn với bảo tồn hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Từ thực tiễn đó, đồng chí Bùi Minh Thạnh đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm. Đó là thúc đẩy mô hình phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên; phát huy khoa học, công nghệ và tài chính xanh trong bảo tồn; đặt con người và cộng đồng vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh mong muốn các đại biểu trao đổi tri thức và kinh nghiệm, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa UNESCO, các thành viên Mạng lưới, các cơ sở nghiên cứu và các đối tác phát triển.

Bà Trần Lan Hương, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cho biết, theo Báo cáo rà soát quốc gia tự nguyện về các mục tiêu Phát triển bền vững năm 2023, Việt Nam hiện đang trên lộ trình đạt được 5 trong tổng số 17 mục tiêu.

Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ có nhiều giá trị đa dạng sinh học. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Hơn bao giờ hết, các Khu Dự trữ sinh quyển ở Việt Nam đang phải đối mặt với những mối đe doạ nghiêm trọng đối với sự tồn tại. Do đó, giai đoạn tiếp theo không chỉ cần tập trung vào việc khẳng định sự công nhận quốc tế, mà còn phải chứng minh được những lợi ích có thể đo lường đối với hệ sinh thái và cộng đồng địa phương.

ĐỨC TRUNG - ĐÌNH DƯ