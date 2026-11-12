Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ để giữ rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững

Từ những cách làm mới trong tuần tra, giám sát đến sự chủ động của người dân trong giữ rừng, công tác bảo vệ rừng tại Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, địa phương tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng rừng, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững.

Nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc Gia Chư Mom Ray tuần tra bảo vệ rừng

Áp dụng công nghệ bảo vệ rừng

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) hiện quản lý hơn 60.000ha rừng, được phân chia thành 10 Đội bảo vệ rừng. Mỗi Đội phụ trách từ 4.000 đến 7.000ha.

Với địa hình rộng, nhiều khu vực rừng nằm xa khu dân cư, bị chia cắt bởi suối, đồi núi, công tác tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray chủ động triển khai nhiều giải pháp, kết hợp tuần tra trực tiếp với ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, cho biết, để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, đơn vị đã ứng dụng phần mềm giám sát tuần tra rừng. Lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi lộ trình, quãng đường di chuyển và quá trình tuần tra của nhân viên tại từng khu vực, qua đó kiểm soát chặt chẽ hoạt động tuần tra, kịp thời phát hiện những bất thường.

Đơn vị còn sử dụng thiết bị bay không người lái để quan sát, kiểm tra những khu vực rừng có địa hình phức tạp, khó tiếp cận bằng đường bộ.

Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ góp phần mở rộng phạm vi giám sát, nâng cao khả năng phát hiện, xử lý các nguy cơ xâm hại rừng. Việc chủ động đổi mới phương thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Trong 11 tháng qua, diện tích rừng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị được bảo vệ tốt.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray sử dụng thiết bị bay không người lái để tuần tra bảo vệ rừng

Tại nhiều địa phương, khi nhận thức được giá trị của rừng, người dân còn chủ động tham gia bảo vệ rừng. Ghi nhận tại xã Đăk Na, người dân trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng nên càng ý thức giữ gìn môi trường sinh trưởng của loại dược liệu quý này. Nhờ đó, người lạ khi vào khu vực rừng trồng sâm đều được người dân phát hiện, kịp thời theo dõi.

Nâng cao độ che phủ rừng

Công tác bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng được tỉnh Quảng Ngãi chú trọng triển khai. Mới đây, vào cuối tháng 9-2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 đến 2030 về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%. TỈnh cũng đặt mục tiêu trồng mới 135.000ha rừng tập trung, với 134.000ha rừng trồng lại sau khai thác và 1.000ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Ngoài ra, tỉnh phấn đấu trồng 40 triệu cây phân tán; khoanh nuôi phục hồi 3.000ha rừng; nuôi dưỡng, làm giàu 1.000ha rừng.

Nhân viên bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray băng đồi tuần tra rừng

Định hướng đến năm 2035, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 60%, tập trung nâng cao chất lượng rừng. Hình thành vùng rừng trồng nguyên liệu tập trung có chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Đóng góp của ngành lâm nghiệp vào GRDP của tỉnh đến năm 2035 đạt khoảng 10%.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc về lĩnh vực lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ngoài ra, nghiên cứu sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp. Giám sát diễn biến rừng trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững; thu hút đầu tư trong lĩnh vực kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng. Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực cho việc trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng trên diện tích rừng suy giảm qua các thời kỳ. Chuyển đổi kinh doanh gỗ nguyên liệu sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn để bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lâm nghiệp.

HỮU PHÚC