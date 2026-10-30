MM Mega Maket Việt Nam – 20 năm từ trang trại tới bàn ăn

Ngày 30-10, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) tổ chức kỷ niệm 20 năm chương trình “MMVN - từ trang trại đến bàn ăn”, đánh dấu chặng đường đồng hành cùng nông dân, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn, chất lượng và bền vững.

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cùng Tổng Giám đốc MMVN Nguyễn Đức Toàn trao phần thưởng cho các hộ nông dân tham gia chương trình.

Có đi mới biết…

Có đi đến tận vùng trồng, tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất và trò chuyện với người nông dân mới cảm nhận rõ những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp khi tham gia chuỗi liên kết.

Trên những cánh đồng rau xanh mướt ở Lâm Đồng, các loại nông sản như cà chua, cà rốt, bơ, bắp cải, cải thảo, cải xanh, rau thơm… được chăm sóc, thu hoạch theo yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm. Người nông dân không chỉ sản xuất dựa vào kinh nghiệm mà từng bước thay đổi phương thức canh tác, tuân thủ quy trình và chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất.

Đáng chú ý, thu nhập thực nhận bình quân của nông dân tham gia mô hình đạt 15 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để người trồng rau tiếp tục gắn bó với đồng ruộng và đầu tư nâng cao chất lượng nông sản.

Một nông trang trồng rau ở xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững

Qua 20 năm triển khai, chương trình “MM- Từ trang trại đến bàn ăn” cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong kết nối sản xuất với thị trường. Thông qua việc hợp tác với các vùng trồng, hợp tác xã và nông hộ, MM Mega Market từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Việc liên kết ngay từ khâu sản xuất giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn cung, đồng thời tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các yêu cầu ngày càng cao của thị trường hiện đại. Khi sản xuất gắn với nhu cầu tiêu thụ, chất lượng và sản lượng được kiểm soát tốt hơn, giá trị nông sản cũng có thêm cơ hội nâng cao.

Trong bối cảnh thị trường đòi hỏi ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và tính minh bạch của nguồn gốc sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết bền vững không chỉ là yêu cầu đối với doanh nghiệp phân phối mà còn là hướng đi cần thiết của ngành nông nghiệp.

Mục tiêu nâng sản lượng thu mua lên 15.000 tấn mỗi năm vào năm 2030 thể hiện định hướng tiếp tục mở rộng quy mô hợp tác của MM Mega Market. Để đạt mục tiêu này, việc phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng và duy trì mối liên kết lâu dài với nông dân sẽ đóng vai trò quan trọng.

Rau củ thành phẩm được phân loại để đưa ra siêu thị và nhà hàng.

Để người nông dân cùng phát triển

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc MMVN, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở sản lượng nông sản được thu mua mà còn ở sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất và tư duy làm nông nghiệp. Khi có doanh nghiệp đồng hành, người nông dân có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao kỹ thuật canh tác và từng bước cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, để chuỗi liên kết phát triển lâu dài, cần tiếp tục bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Doanh nghiệp duy trì các tiêu chuẩn minh bạch, ổn định trong thu mua; nông dân và hợp tác xã cần tuân thủ quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng và đáp ứng kế hoạch cung ứng.

Trong hành trình từ trang trại đến bàn ăn, mỗi mắt xích đều có vai trò riêng. Một chuỗi cung ứng hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm nguồn hàng mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt, cải thiện đời sống người sản xuất và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, chất lượng.

Từ nền tảng 20 năm đã xây dựng, mục tiêu 15.000 tấn nông sản mỗi năm vào năm 2030 sẽ là bước tiếp theo để MM VN mở rộng hợp tác với nông dân, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và tiếp tục kết nối nông sản Việt với thị trường.

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cùng Tổng Giám đốc MMVN Nguyễn Đức Toàn trao phần thưởng cho các hộ nông dân tham gia chương trình.

HỒ GIANG