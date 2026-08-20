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The Face Vietnam 2026 khởi động

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The Face Vietnam 2026 đổi mới hệ thống thử thách, cách thức tuyển chọn và tiêu chí đánh giá, hướng đến việc tìm kiếm gương mặt đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường quảng cáo đương đại.

The Face Vietnam chính thức ra mắt mùa giải năm 2026 tại TPHCM vào tối 19-8, đồng thời công bố Top 37 thí sinh.

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Top 37 thí sinh

The Face Vietnam là một chương trình truyền hình thực tế được công ty MultiMedia JSC mua bản quyền từ The Face của Mỹ do Siêu mẫu đình đám thế giới Naomi Campbell sáng lập.

The Face Vietnam 2026 đổi mới hệ thống thử thách, cách thức tuyển chọn và tiêu chí đánh giá, hướng đến việc tìm kiếm gương mặt đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường quảng cáo đương đại.

Năm nay, từ Top 37, nhà sản xuất sẽ chọn ra Top 18 thí sinh phù hợp bước vào vòng Bán kết và chinh phục ngôi vị cao nhất. NTK Đỗ Mạnh Cường trong vai trò Host cùng dàn Huấn luyện viên gồm người mẫu - diễn viên Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H’Hen Niê.

TIỂU TÂN

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