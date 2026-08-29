Mỹ đạt thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn với Venezuela

Ngày 28-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington đã đạt được một thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn với Venezuela, qua đó giành quyền kiểm soát đa số đối với các tài sản chứa hơn 65 tỷ thùng dầu, tương đương hơn 1/5 trữ lượng dầu khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ này.

Nhà máy lọc dầu Amuay là nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela, nằm ở thành phố Punto Fijo trên bán đảo Paraguaná thuộc bang Falcón. Ảnh: venezuelanalysis.com

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi đây là “thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới”, đồng thời khẳng định thỏa thuận không gây chi phí cho người đóng thuế Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, thỏa thuận sẽ giúp tăng hơn gấp đôi trữ lượng dầu của nước này, mở rộng nguồn cung và góp phần kéo giảm giá nhiên liệu.

Ông Trump cho biết thỏa thuận được xây dựng dưới sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez và các doanh nghiệp tư nhân.

Hiện Nhà Trắng và Caracas chưa công bố toàn văn văn kiện, danh sách các mỏ dầu, doanh nghiệp tham gia, tỷ lệ phân chia lợi ích và thời hạn thực hiện.

Venezuela sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỷ thùng dầu thô nằm dưới lòng đất. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, con số này chiếm khoảng 17% nguồn cung dầu toàn cầu. Trữ lượng dầu mỏ dưới lòng đất của Venezuela phần lớn đã được lập bản đồ và biết đến nhưng do cơ sở hạ tầng xuống cấp, quốc gia này chỉ sản xuất khoảng 1% lượng của thế giới.

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HẠNH CHI