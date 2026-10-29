Trung Quốc phản đối Mỹ hạn chế nhập khẩu hàng hóa của 3 doanh nghiệp

Ngày 29-10, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối việc Mỹ bổ sung 3 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách thực thể theo Đạo luật Ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA), qua đó hạn chế hàng hóa của các doanh nghiệp này nhập khẩu vào Mỹ.

Cảng hàng hóa Thanh Đảo tại Sơn Đông, Trung Quốc. ẢNH: XINHUA

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định tại Trung Quốc không có lao động cưỡng bức, đồng thời cho biết người dân thuộc mọi dân tộc ở Tân Cương được hưởng quyền tự do, bình đẳng trong việc làm và quyền lao động được pháp luật bảo vệ.

Bắc Kinh yêu cầu Washington chấm dứt các hành động mà nước này đưa ra, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Trước đó, ngày 28-10 (giờ địa phương), Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo bổ sung 3 doanh nghiệp gồm MGI Tech, BGI Genomics và Shenzhen BGI Technology vào danh sách các doanh nghiệp theo đạo luật nói trên.

MGI Tech, BGI Genomics và BGI Group đều khẳng định không tham gia bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào theo như cáo buộc của Mỹ.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại Tân Cương, hoặc do các doanh nghiệp có tên trong danh sách UFLPA sản xuất, bị mặc định thuộc diện cấm nhập khẩu. Giả định này chỉ được bác bỏ nếu nhà nhập khẩu đáp ứng các điều kiện theo quy định và cung cấp bằng chứng đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý của Mỹ.

HUYỀN HƯƠNG