Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth: Mỹ không tấn công Iran để thay đổi chế độ

Ngày 2-3, phát biểu trong buổi họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran không nhằm mục đích "thay đổi chế độ", nhưng thực tế, cục diện lãnh đạo tại Tehran đã có những biến động lớn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại buổi họp báo. Ảnh: DEPARTMENT OF WAR

Về mục tiêu chiến lược, ông Pete Hegseth nhấn mạnh, đây không phải là một cuộc chiến lật đổ chính quyền, nhưng khẳng định: "chế độ này chắc chắn đã thay đổi và thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhờ điều đó". Bộ trưởng Pete Hegseth tuyên bố Mỹ không phải bên khơi mào xung đột, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Washington đang thực hiện bước đi để kết thúc nó.

Ông Pete Hegseth cũng khẳng định cuộc chiến chống Iran không thể so sánh với cuộc chiến ở Iraq, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không sa vào vũng lầy tái thiết quốc gia như cách đây 2 thập niên. Chiến dịch là một nhiệm vụ rõ ràng, mang tính tàn khốc và dứt khoát, với mục đích phá hủy mối đe dọa tên lửa, phá hủy hải quân, không để có vũ khí hạt nhân.

Cũng ngày 2-3, theo hãng tin Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào khu phức hợp chính phủ của Israel tại Jerusalem, trong đó có Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy lực lượng không quân.

Cùng thời điểm, quân đội Israel tuyên bố đã huy động hàng trăm máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc không kích hiệp đồng nhằm vào các mục tiêu ở Iran và Lebanon. Israel thông báo đã tiêu diệt một quan chức cấp cao của phong trào Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon, đồng thời tuyên bố mục tiêu tiếp theo sẽ là thủ lĩnh của lực lượng này.

PHƯƠNG NAM