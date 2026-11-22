Sáng 22-11, tại Di tích lịch sử Đình thần An Khánh (phường An Khánh), Hội Di sản văn hóa TPHCM phối hợp UBND phường An Khánh tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 21 Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần thứ nhất.

Biểu diễn nghệ thuật âm nhạc dân tộc truyền thống trong khuôn viên Di tích lịch sử Đình thần An Khánh (phường An Khánh)

Đây là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện “Sáng tạo cùng di sản văn hóa” diễn ra từ ngày 21 đến 23-11, tại Di tích lịch sử Đình thần An Khánh.

Tiết mục mời trầu khách mời, khách tham quan sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM Lê Tú Cẩm nhắc lại dấu mốc ngày 23-11-1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 65/SL, đặt nền móng pháp lý cho công tác bảo tồn di sản văn hóa. Năm 2005, ngày 23-11 được chọn là Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM nhấn mạnh, lễ kỷ niệm năm nay càng có ý nghĩa khi lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Hai ngày lễ nối tiếp thể hiện sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển. Việc chọn Đình thần An Khánh, ngôi đình cổ giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm nơi tổ chức khẳng định định hướng phát triển đô thị hiện đại gắn với gìn giữ di sản, bản sắc văn hóa. Thời gian tới, Hội sẽ kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông sáng tạo, đồng thời tăng cường tư vấn, phản biện xã hội về bảo tồn di sản.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức dâng hương, trình diễn trà di sản kết hợp âm nhạc dân tộc, ra mắt Chi hội Di sản văn hóa Việt tộc và tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn di sản. Hội Di sản văn hóa TPHCM công bố hợp tác với Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA), Hội Truyền thông số Việt Nam thực hiện dự án Young Heritage Filmmakers 2027.

Trưng bày sản phẩm sáng tạo từ di sản, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc thu hút bạn trẻ tham quan, tìm hiểu

Trong hai ngày 22 và 23-11, khuôn viên đình mở không gian trải nghiệm với 4 nhóm hoạt động: trưng bày dự án sáng tạo của sinh viên, ẩm thực địa phương, trải nghiệm mặc Việt phục; trò chơi dân gian và game di sản tương tác; workshop thủ công truyền thống, ký họa cùng nghệ nhân; sân khấu đờn ca tài tử, nghệ thuật truyền thống.

Tối 22-11 diễn ra lễ trao giải Cuộc thi video ngắn Heritage Ho Chi Minh City 2026; tối 23-11 có đêm chiếu phim cộng đồng, ra mắt cuộc thi Young Filmmaker và trại sáng tác kịch bản từ chất liệu di sản. Sáng 23-11, đình tổ chức Lễ cúng vọng truyền thống.

Trước đó, sáng 21-11, tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, tọa đàm “Di sản văn hóa thích ứng với các vấn đề mới” đã luận về bảo tồn, khai thác giá trị di sản từ góc nhìn sở hữu trí tuệ và các mô hình du lịch di sản bền vững theo hướng chuyển đổi xanh, du lịch carbon thấp.

THIÊN BÌNH