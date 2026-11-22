Sáng 22-11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế lần thứ 14, với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả hương vị”.

Tham dự lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Bà Ngô Phương Ly đến tham dự sự kiện. Ảnh: THUẬN AN

Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22-11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia. Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ẩm thực là điểm khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, giúp con người xích lại gần nhau và mở ra cơ hội tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc. Qua mỗi món ăn, mỗi câu chuyện được chia sẻ, sự thấu hiểu và tình bạn được hình thành, bồi đắp.

Bà Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: THUẬN AN

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại; mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: THUẬN AN

Đại diện đoàn ngoại giao phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Tại lễ khai mạc, bà Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện các địa phương: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và TP Huế. Bà Ngô Phương Ly và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đại biểu hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Ảnh: THUẬN AN

Sau lễ khai mạc, bà Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế; giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân và các đơn vị tham gia liên hoan.

Bà Ngô Phương Ly và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đại biểu tham quan không gian văn hóa, ẩm thực. Ảnh: THUẬN AN

>> Một số hình ảnh tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế lần thứ 14:

Bà Ngô Phương Ly và các đại biểu tham quan không gian văn hóa, ẩm thực. Ảnh: THUẬN AN

Các đại biểu tham quan gian hàng mang đậm nét văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: THUẬN AN

Các đại biểu tham quan gian hàng ẩm thực tại liên hoan. Ảnh: THUẬN AN

Gian hàng giới thiệu các món ăn và sản vật đặc trưng của Nga. Ảnh: THUẬN AN

NGUYỄN HƯỞNG