Tối 22-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TPHCM lần thứ nhất năm 2026, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp UBND TPHCM tổ chức, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” chính thức khai mạc.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố tham quan các không gian văn hóa - đại đoàn kết tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mở đầu ngày hội, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: "Văn hóa và đại đoàn kết là hai giá trị gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh và cốt cách con người Việt Nam. Đại đoàn kết kết nối sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, tạo nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc. Chính sự gắn bó ấy đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên những chiến công và thành tựu vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt TPHCM 2026 là nơi hội tụ, giao lưu của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các vùng miền và các tầng lớp nhân dân; nơi giới thiệu những giá trị di sản và sản phẩm văn hóa đặc trưng; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân và mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai dòng chảy - văn hóa sáng tạo, hiện đại và văn hóa cộng đồng, nghĩa tình - cùng hội tụ trên một tuyến phố biểu tượng. Đó chính là hình ảnh sinh động của TPHCM hôm nay: hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn; sáng tạo nhưng luôn gắn kết; phát triển năng động nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình.

Đây cũng chính là thông điệp mà Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết muốn gửi gắm: văn hóa không chỉ được gìn giữ trong các di tích, bảo tàng hay trên những sân khấu nghệ thuật, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố tham quan các không gian văn hóa - đại đoàn kết tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sôi động các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TPHCM năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và giao lưu đặc sắc, góp phần tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và giới thiệu hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

TIỂU TÂN - HOÀNG TRIỀU