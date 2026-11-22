Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), nhiều hoạt động tại TPHCM góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống người dân.

Từ ngày 18 đến 24-11, Khách sạn Continental Saigon (số 132-134, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM) tổ chức chương trình "Tuần lễ Di sản văn hóa: Xưa & Nay".

Chương trình bao gồm các hoạt động: triển lãm tranh ảnh chủ đề "Dòng chảy thời gian", giới thiệu dấu ấn lịch sử, kiến trúc của công trình xây dựng từ năm 1880. Đây là một trong những khách sạn lâu đời tại Việt Nam, gắn với quá trình hình thành và phát triển đô thị của thành phố. Bên cạnh đó là không gian trưng bày xe máy, ô tô cổ.

Trưng bày hình ảnh trong "Tuần lễ Di sản văn hóa: Xưa & Nay"

Trong hai ngày 21 và 22-11, tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF, 31 đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn), chương trình "Mây thơm ngang đời - 2026" diễn ra với chủ đề "Bạc di sản - Tinh hoa trong từng nét chạm".

Chương trình do Chi hội Kết nối di sản văn hóa Trà Việt, Chi hội Di sản văn hóa Cổ tiền Sài Gòn (Hội Di sản Văn hóa TPHCM) phối hợp IDECAF thực hiện, có sự tham dự của đại diện ngoại giao Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Pháp…

Khách tham quan sự kiện trải nghiệm trà Việt và thưởng trà trong ấm bạc.

Công chúng được trải nghiệm chạm bạc khắc tên, thưởng trà trong ấm bạc, tìm hiểu đồng bạc cổ qua các thời kỳ. Theo Chi hội Di sản văn hóa Cổ tiền Sài Gòn, bạc xưa không chỉ là phương tiện trao đổi mà còn lưu giữ niên hiệu triều đại, kỹ thuật chế tác và dấu ấn đời sống của cha ông.

THIÊN BÌNH