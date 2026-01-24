Y tế - Sức khỏe

Thu hồi thuốc Diacerin 50 trị xương khớp

SGGPO

Ngày 24-1, Cục Quản lý Dược đã có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).

Thuốc Diacerin 50 điều trị một số bệnh xương khớp
Thuốc Diacerin 50 điều trị một số bệnh xương khớp

Lô thuốc Diacerin 50 bị thu hồi có số GĐKLH 893110447024, số lô: 0125, NSX 200425; HD 200428 do Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế (ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa) sản xuất. Thuốc Diacerin 50 được sử dụng điều trị một số bệnh về xương khớp theo đơn của bác sĩ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành lưu trữ đặc biệt lô thuốc bị thu hồi còn tồn; báo cáo tình hình phân phối và chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận lô thuốc. Người dân đang sử dụng thuốc thuộc lô bị thu hồi được khuyến cáo ngừng sử dụng, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Tin liên quan
MINH KHANG

Từ khóa

Hạc Thành Cục Quản lý Dược Bán buôn Sở Y tế TPHCM Cấp phát Thu hồi Nhà thuốc Diacerin 50 trị xương khớp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn