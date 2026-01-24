Thu hồi thuốc Diacerin 50 trị xương khớp

Ngày 24-1, Cục Quản lý Dược đã có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).

Thuốc Diacerin 50 điều trị một số bệnh xương khớp

Lô thuốc Diacerin 50 bị thu hồi có số GĐKLH 893110447024, số lô: 0125, NSX 200425; HD 200428 do Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế (ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa) sản xuất. Thuốc Diacerin 50 được sử dụng điều trị một số bệnh về xương khớp theo đơn của bác sĩ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành lưu trữ đặc biệt lô thuốc bị thu hồi còn tồn; báo cáo tình hình phân phối và chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận lô thuốc. Người dân đang sử dụng thuốc thuộc lô bị thu hồi được khuyến cáo ngừng sử dụng, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

MINH KHANG