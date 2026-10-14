Thủ lĩnh thanh niên - Uy tín từ việc làm - Bài 3: Chuyển tương tác thành hành động

Tại TPHCM, nhiều người trẻ, thủ lĩnh thanh niên đang phát huy sức mạnh số, kết nối những người chung suy nghĩ, đưa tương tác trực tuyến thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Từ chia sẻ trên không gian ảo đến hiệu quả thực tế

Tại Bếp Hoa Từ Tâm (xã Bà Điểm), hình ảnh em Nguyễn Lê Huỳnh Như Ý cặm cụi chuẩn bị suất ăn, đóng gói rồi cùng mọi người trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn đã trở nên quen thuộc. Dù một bên chân bị khiếm khuyết, nhưng nhiều năm nay, Ý đều đặn dùng sức lực của mình để đóng góp cho các hoạt động của Bếp Hoa Từ Tâm.

Câu chuyện của Ý cho thấy sức mạnh của tình yêu thương có thể vượt qua mọi rào cản về thể chất.

Em Nguyễn Lê Huỳnh Như Ý (bìa phải) là thành viên của Bếp Hoa Từ Tâm. Ảnh: HOÀNG KIM

Bếp Hoa Từ Tâm do chị Đỗ Ngọc Hà sáng lập năm 2017. Trong quá trình hoạt động, nhóm không coi mạng xã hội là nơi để khoe thành tích, mà xem đây là một không gian mở để chia sẻ thông tin, kết nối những tấm lòng. Theo chị Hà, ưu thế của mạng xã hội là khả năng tương tác nhanh.

Sau những bài đăng, rất nhiều bạn trẻ chủ động nhắn tin hỏi thăm, đề nghị phụ giúp Bếp Hoa Từ Tâm hoặc đóng góp một phần kinh phí, thực phẩm. Không ít sinh viên, người lao động trẻ chưa dư dả tiền bạc nhưng sẵn sàng góp sức bằng cách dành thời gian sơ chế, đóng gói, vận chuyển và tận tay trao tặng suất ăn cho những hoàn cảnh khó khăn.

Sự lan tỏa trên kênh trực tuyến đã chuyển hóa thành sức mạnh trực tiếp khi hàng ngàn suất cơm 0 đồng và nhu yếu phẩm được trao đến tận tay những bệnh nhân, người khuyết tật, người bán vé số và trẻ em vùng xa.

Mới đây, Bếp Hoa Từ Tâm trở thành thành viên của Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Chị Đỗ Ngọc Hà kỳ vọng việc kết nối với mạng lưới tổ chức hội sẽ giúp nhóm học hỏi thêm cách tổ chức bài bản, nâng cao kỹ năng truyền thông để quy tụ ngày càng nhiều người trẻ cùng cống hiến.

Sức mạnh của mạng xã hội còn thể hiện trong những tình huống khẩn cấp. Đầu tháng 9-2026, khi biết anh Nguyễn Da Qui (24 tuổi, phường Phú Mỹ) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và gia đình đang chạy vạy khắp nơi để lo viện phí, anh Bành Đại Nhân (ngụ xã Ngãi Giao) đã đăng tải thông tin trên Facebook để kêu gọi hỗ trợ.

Nhờ uy tín cá nhân và sự chân thành, chỉ sau 2 ngày, bài viết của anh đã thu hút hơn 11.000 lượt xem, 1.363 lượt tương tác và gần 100 lượt bình luận. Quan trọng hơn, có 110 người chung tay đóng góp hơn 58 triệu đồng, kịp thời giúp gia đình anh Qui có thêm kinh phí chữa trị.

Đó là một trong nhiều trường hợp khó khăn được anh Bành Đại Nhân kết nối với nhà hảo tâm thông qua mạng xã hội. Từ đầu năm 2026 đến nay, anh đã vận động hơn 560 triệu đồng để giúp 11 trường hợp bệnh tật, xây dựng một căn nhà nhân ái trị giá 70 triệu đồng.

Anh Nhân cùng nhóm thiện nguyện Thiện Sinh còn tổ chức các phiên chợ 0 đồng và duy trì nấu cơm chay miễn phí hàng tháng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.

Cũng từ những lời kêu gọi trên mạng xã hội, nhóm Thiện Sinh của anh Nhân đã quy tụ được nhiều người đồng hành, cùng anh tiếp tục lan tỏa tình yêu thương và nối dài vòng tay nhân ái đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

Tinh thần xung kích, cống hiến gặp nhau

Ngày 4-10, tại nhánh rạch Gò Dừa (phường Thủ Đức), hàng chục tình nguyện viên CLB Sài Gòn Xanh trực tiếp xuống dòng nước ô nhiễm, kéo từng bao rác và mảng lục bình lên bờ. Chỉ sau một tuần kêu gọi trên mạng, hoạt động thu hút hơn 50 người, dọn sạch hơn 10 tấn rác trong ngày. Ở một số điểm nóng về môi trường, nhóm từng quy tụ hơn 500 tình nguyện viên, xử lý tới 100 tấn rác.

Trong số người thường xuyên góp mặt có anh Yuki Odashima (giáo viên người Nhật Bản). Từ những lần đầu tham gia, anh đã trở thành thành viên tích cực, đều đặn lội bùn dọn rác. Qua đó cho thấy một lời vận động tích cực lên mạng xã hội có thể mở ra hành trình gắn bó lâu dài.

CLB Sài Gòn Xanh do anh Nguyễn Lương Ngọc cùng các thành viên thành lập ngày 5-12-2022, khởi đầu với 5 người tự góp kinh phí. Nhờ những video chân thực ghi lại sự thay đổi của các dòng kênh thu hút hàng triệu lượt xem, ngày càng nhiều người chủ động tìm đến và tham gia cùng nhóm. Nhóm kết nối chủ yếu qua Facebook, TikTok và ứng dụng “Sài Gòn Xanh”.

Đến nay, CLB Sài Gòn Xanh đã thu hút hơn 20.000 lượt tình nguyện viên, tổ chức hơn 400 chiến dịch, thu gom hơn 4.000 tấn rác, trồng hơn 1.000 cây xanh và lắp đặt 40 hệ thống phao chắn rác. Không dừng lại ở hoạt động làm sạch môi trường, nhóm còn phối hợp địa phương tuyên truyền người dân không xả rác và hạn chế sử dụng đồ nhựa.

Anh Nguyễn Lương Ngọc cho rằng, số lượng rác thu gom được chưa nói lên hết hiệu quả của một đợt ra quân, mà cần nhìn vào sự thay đổi trong ý thức, hành vi của người dân để giữ cho dòng kênh sạch lâu dài.

Một số phong trào tuổi trẻ hỗ trợ người dân chuyển đổi số ở TPHCM cũng được hình thành, kết nối thông qua mạng xã hội. Tại phường Đông Hòa, những nút tương tác trên fanpage Tuổi trẻ phường Đông Hòa và các trang Zalo trở thành “cầu nối” để Hội LHTN Việt Nam phường tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động chuyển đổi số ở khu dân cư.

Từ bài đăng trên fanpage huy động lực lượng tham gia chương trình “Bình dân học vụ số” của anh Bùi Thế Duy, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN phường, 16 tổ chuyển đổi số cộng đồng với hơn 160 đoàn viên, thanh niên đã ra đời chỉ sau 1 tuần. Lực lượng này trực tiếp hỗ trợ hơn 1.200 lượt người dân sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và nhận biết các hình thức lừa đảo trên mạng.

Biết đến hoạt động nhờ bạn bè chia sẻ trên Facebook, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (khu phố Bình Thung 1) chủ động đăng ký với mong muốn dùng kỹ năng công nghệ để giúp đỡ những người lớn tuổi. Bằng sự tâm huyết, Trâm đã hỗ trợ hơn 40 lượt người dân cài đặt VNeID và thực hiện dịch vụ công.

Gặp tình huống khó, em cẩn thận lưu lại thông tin để trở lại hướng dẫn sau. Từ trải nghiệm này, Trâm tiếp tục gắn bó lâu dài với hoạt động chuyển đổi số và tham gia các hoạt động tình nguyện khác của Đoàn - Hội phường.

* Chị NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM: Tập hợp thanh niên từ mạng xã hội Facebook, Zalo và các nhóm trực tuyến đã trở thành kênh quan trọng để Hội LHTN Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc chuyển tải thông tin, vận động và điều phối lực lượng nhanh chóng. Nhờ kết nối hiệu quả qua nền tảng số, mới đây, đoàn viên Chi đoàn ấp 40 đã kịp thời phối hợp tặng quà cho những hộ dân vùng ngập nước. Trong chiến dịch tình nguyện hè 2026, thông qua mạng xã hội, hội huy động được 991 chiến sĩ, trong đó bố trí 250 chiến sĩ tình nguyện phụ trách tại 36 điểm sinh hoạt; thanh niên xã cũng hỗ trợ người dân cài đặt thành công 18.482 lượt ứng dụng Công dân số. Mạng xã hội không chỉ là công cụ tập hợp mà còn là không gian lan tỏa lối sống đẹp. Hội chú trọng đưa những câu chuyện thật, việc làm thật lên nền tảng số, giúp người trẻ hiểu và sống có ích bắt đầu từ những hành động nhỏ. Đồng thời, hội triển khai hoạt động “Lá chắn nhỏ trên không gian mạng” nhằm bảo vệ thiếu nhi trước nội dung độc hại; hướng dẫn thanh niên kỹ năng kiểm chứng thông tin, không chia sẻ tin giả, biết phản biện bằng lý lẽ và bằng chứng thay vì công kích cá nhân. Thời gian tới, hội tiếp tục bồi dưỡng các bạn trẻ có năng khiếu truyền thông, quay dựng video để chính các bạn tự sáng tạo nội dung tích cực. Khi thanh niên kể câu chuyện bằng góc nhìn của mình, thông điệp sẽ lan tỏa sâu rộng hơn. Mục tiêu cốt lõi là hướng người trẻ không chỉ biết dùng mạng xã hội, mà còn sử dụng tiếng nói và tài năng của mình một cách có trách nhiệm với cộng đồng.

NHÓM PV