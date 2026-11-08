TPHCM: Nhiều địa phương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Ngày 8-11, nhiều địa phương tại TPHCM tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo đời sống người dân.

* Ấp An Phú, xã An Nhơn Tây tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, thu hút hơn 300 người dân tham dự.

Tham dự ngày hội, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Thái Trần Quốc Bảo phát biểu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và người dân địa phương trong củng cố tình đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí Thái Trần Quốc Bảo phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Địa phương đã ứng dụng chuyển đổi số thông qua Trang thông tin cộng đồng ấp An Phú và các nhóm Zalo theo từng khu vực dân cư để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ tháng 1-2026 đến nay, địa phương vận động trao tặng 7.098 suất quà (trị giá hơn 441 triệu đồng) đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các nguồn vốn vay ưu đãi tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, chăn nuôi bò sữa, trồng hoa lan, cây kiểng, nâng cao thu nhập.

Ban tổ chức trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc đến ấp ﻿An Phú. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại ngày hội, ấp An Phú ra mắt Ban Chủ nhiệm xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; trao tặng cây xanh, 100 lá cờ Tổ quốc; biểu dương 13 gương “Người tốt, việc tốt”; trao quà cho 10 hộ gia đình khó khăn, học bổng cho 4 học sinh nghèo hiếu học và tuyên dương 12 học sinh trúng tuyển đại học.

* Ban Công tác Mặt trận khu phố 1, phường Tân Sơn Nhất tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM ﻿Lê Thị Kim Thúy tham dự ngày hội và trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong năm 2026, khu phố đã vận động chăm lo các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; duy trì bếp ăn cộng đồng thiện nguyện, mỗi tháng trao 100 suất ăn đến người chạy xe ôm, bán vé số và người cao tuổi neo đơn. Ban Công tác Mặt trận khu phố còn vận động 33,5 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp hẻm; ra mắt mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, hướng đến xây dựng môi trường sống không ma túy, không bạo lực. Tỷ lệ hộ gia đình đề nghị xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96%.

Người dân lựa chọn áo dài tại gian hàng áo dài 0 đồng trong ngày hội. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại ngày hội, người dân được tham gia các gian hàng ẩm thực, trò chơi và gian hàng áo dài 0 đồng. Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 10 phần quà an sinh đến các hộ gia đình khó khăn; khu phố biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026.

NGUYỄN TÂN - CẨM TUYẾT