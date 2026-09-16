Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng về xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, ngày 16-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí: Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

PHAN THẢO