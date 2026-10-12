Aerospace Islab giành ngôi đầu cuộc thi UAV SkyTrack Hackathon 2026

PGS.TS Lê Tuấn Anh , Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một trao giải Nhất cho đội Aerospace Islab - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Cuộc thi thu hút 32 đội thi đến từ 11 trường đại học tham gia vòng bán kết. Qua quá trình tranh tài, 10 đội xuất sắc nhất đã giành quyền vào vòng chung kết, cùng giải quyết bài toán “An ninh công cộng – cứu hộ lũ lụt vùng nhiệt đới”. Trong đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một có 3 đội thi gồm Sdream, Cánh Cụt và Mobius xuất sắc lọt vào vòng chung kết UAV SkyTrack Hackathon 2026.

Trong 24 giờ thi đấu thực chiến, các đội vận dụng nền tảng SkyTrack để xây dựng phương án vận hành thiết bị bay không người lái (UAV), phát triển và kiểm thử giải pháp, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, xử lý dữ liệu. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng ứng dụng AI, tính sáng tạo và tiềm năng phát triển.

Cuộc thi Chung kết UAV SkyTrack Hackathon 2026 do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với SkyTrack thực hiện

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Aerospace Islab (Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM); giải Nhì cho đội Thúy Hiền và giải Ba cho đội Mèo Béo, cùng đến từ Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM.

PGS.TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các bài toán thực tiễn, nâng cao năng lực nghiên cứu, lập trình và làm việc nhóm. Qua đó, hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao.

TƯỜNG VY