Giáo dục

Giáo dục - Hội nhập

Aerospace Islab giành ngôi đầu cuộc thi UAV SkyTrack Hackathon 2026

Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với SkyTrack vừa tổ chức công bố kết quả và trao giải Chung kết cuộc thi UAV SkyTrack Hackathon 2026.

PGS.TS Lê Tuấn Anh , Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một trao giải Nhất cho đội Aerospace Islab - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
PGS.TS Lê Tuấn Anh , Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một trao giải Nhất cho đội Aerospace Islab - Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Cuộc thi thu hút 32 đội thi đến từ 11 trường đại học tham gia vòng bán kết. Qua quá trình tranh tài, 10 đội xuất sắc nhất đã giành quyền vào vòng chung kết, cùng giải quyết bài toán “An ninh công cộng – cứu hộ lũ lụt vùng nhiệt đới”. Trong đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một có 3 đội thi gồm Sdream, Cánh Cụt và Mobius xuất sắc lọt vào vòng chung kết UAV SkyTrack Hackathon 2026.

Trong 24 giờ thi đấu thực chiến, các đội vận dụng nền tảng SkyTrack để xây dựng phương án vận hành thiết bị bay không người lái (UAV), phát triển và kiểm thử giải pháp, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, xử lý dữ liệu. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng ứng dụng AI, tính sáng tạo và tiềm năng phát triển.

H1.jpg
Cuộc thi Chung kết UAV SkyTrack Hackathon 2026 do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với SkyTrack thực hiện

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Aerospace Islab (Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM); giải Nhì cho đội Thúy Hiền và giải Ba cho đội Mèo Béo, cùng đến từ Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM.

PGS.TS Lê Tuấn Anh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các bài toán thực tiễn, nâng cao năng lực nghiên cứu, lập trình và làm việc nhóm. Qua đó, hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao.

TƯỜNG VY

Từ khóa

Đại học Thủ Dầu Một Mèo Béo Lê Tuấn Anh Vùng nhiệt đới UAV Nguyễn Thúy Hiền Cụt Đại học Quốc gia TPHCM PGS.TS Kiểm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn