Thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia

Phương án giả định là có một vụ cháy tại cửa hàng tạp hóa Ngọc Cẩn thuộc Tổ liên gia PCCC số 28 ở Ô 2, 4, 6, đường D1, khu phố 4, phường An Phú.

Theo kịch bản, ngay khi phát hiện cháy, tổ liên gia nhanh chóng gọi điện thoại báo cho UBND phường, Công an phường, Ban Điều hành Khu phố 4 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 30 biết tình hình đám cháy để lực lượng chuyên trách điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng PCCC & CNCH triển khai công tác chữa cháy

Tiếp đó, lực lượng chữa cháy hướng dẫn các thành viên tổ liên gia và người dân xung quanh thoát ra bên ngoài đường; nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy.

Lực lượng y tế sơ cứu người dân bị ngạt khói

Ông Tôn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết, buổi diễn tập là hoạt động thường xuyên nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Đây cũng là dịp để đánh giá cơ chế vận hành chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, huy động lực lượng, phương tiện khi có sự cố xảy ra; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

THẢO NGUYỄN