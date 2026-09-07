TPHCM ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập giới trẻ

Trước tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ có chiều hướng gia tăng, Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các sản phẩm thuốc lá.

Ngày 7-9, Thành ủy TPHCM ban hành Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị nêu rõ, tình trạng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán các sản phẩm thuốc lá trái phép vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ bưu chính, chuyển phát và giao nhận hàng hóa để tiêu thụ hàng vi phạm, gây thất thu ngân sách.

Đáng chú ý, tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có chiều hướng gia tăng, nhất là trong thanh thiếu niên, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, an ninh, trật tự và hiệu quả quản lý nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các hành vi vi phạm liên quan thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để tình trạng buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, mua bán thuốc lá trái phép diễn biến phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi quảng cáo, rao bán, kinh doanh, vận chuyển thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng số.

Công an TPHCM được giao tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức, đối tượng cầm đầu hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là các đường dây có tổ chức, liên tỉnh, xuyên biên giới hoặc sử dụng công nghệ cao.

VĂN MINH