Nhiều điểm mới trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo công bố chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.

Họp báo công bố chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025

Năm nay, chương trình có một số điểm mới. Theo đó, quy mô chương trình mở rộng với số lượng giáo viên được tuyên dương nhiều nhất từ trước đến nay, gồm 80 thầy giáo, cô giáo cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới.

Tiếp theo là gia tăng mạnh mẽ truyền thông mạng xã hội, với mong muốn truyền cảm hứng để cả xã hội tri ân thầy cô, lan tỏa mạnh mẽ truyền thống tôn sự trọng đạo.

Chương trình có các gương mặt KOLs như: PGS-TS Trần Thành Nam, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh... và sự tham gia mạnh mẽ của các nguồn lực, tạo ra nhiều giá trị về vật chất, tinh thần cho đối tượng thụ hưởng. Nhờ vậy, chương trình hỗ trợ nhiều địa phương xây dựng thư viện, nhà vệ sinh, sửa chữa nhà lưu trú, trao học bổng, tăng cường tập huấn cho giáo viên.

Đặc biệt, chương trình đổi mới các hoạt động thông qua tổ chức "Hành trình tri ân" thầy cô. Ban tổ chức sẽ thăm, tặng quà, trao công trình hỗ trợ thầy, cô giáo, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đồng thời, các hoạt động hướng về người thầy sẽ tiếp tục được tổ chức, như: cuộc thi “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” trên TikTok; chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô”. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng cho các tác phẩm chất lượng cao.

Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Hà Nội.

